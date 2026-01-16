VENERDì, 16 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,532 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,532 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Tumori al fegato, il Miulli di Acquaviva tra i centri leader in Italia per chirurgia robotica

Tra le eccellenze al Sud

Pubblicato da: redazione | Ven, 16 Gennaio 2026 - 09:35
unnamed
  • 2 min

L’ospedale Miulli si conferma tra i centri di riferimento a livello nazionale per la chirurgia robotica sul fegato, con un primato nel numero di interventi eseguiti e di dispositivi utilizzati per il trattamento di patologie complesse come metastasi epatiche, epatocarcinoma e colangiocarcinoma. Secondo gli ultimi dati del Programma Nazionale Esiti (PNE), la struttura si colloca al primo posto in Puglia per volume di interventi chirurgici per tumore maligno del fegato, concentrando il 31,6% degli interventi regionali, ed è inserita tra i centri ad alto volume anche a livello nazionale.

L’ospedale ha investito negli ultimi anni in tecnologie avanzate per la chirurgia robotica, che consentono procedure più precise e meno invasive. I benefici per i pazienti riguardano, in particolare, una riduzione del dolore post-operatorio, un minor rischio di complicanze e tempi di recupero più rapidi rispetto alla chirurgia tradizionale. L’applicazione della robotica alle patologie epatiche permette inoltre un controllo accurato dei gesti chirurgici, anche in interventi ad alta complessità.

Elemento centrale del percorso di cura è il lavoro di un’équipe multidisciplinare composta da chirurghi, anestesisti, infermieri e altri specialisti, che collaborano per definire percorsi terapeutici personalizzati in base alle condizioni cliniche dei singoli pazienti. “Questo risultato dimostra come anche nel Sud Italia sia possibile raggiungere livelli di eccellenza nella sanità, contribuendo a ridurre i cosiddetti “viaggi della speranza” e offrendo cure di alto profilo sul territorio”, ha dichiarato il professor Riccardo Memeo.

Sulla stessa linea il direttore sanitario, dottor Vitangelo Dattoli, che ha sottolineato come “l’evoluzione tecnologica, integrata con l’elevato valore professionale degli operatori e con un’organizzazione sanitaria solida, consenta di affrontare in modo sempre più efficace patologie complesse, mettendo al centro la sicurezza e la salute del paziente”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Lavori Brt a Bari, primo step...

Procedono i lavori per la realizzazione del Brt in corso Vittorio...
- 16 Gennaio 2026
Dalla città

Tragedia Crans-Montana: “Vietare uso dei fuochi...

Dopo la tragedia di Crans-Montana, non si può più far finta...
- 16 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, riprendono i lavori del ponte...

Nell’ambito dei lavori delle Ferrovie Appulo Lucane per il potenziamento e...
- 16 Gennaio 2026
Bari , Calcio , Sport

Tonucci: “Bari è casa mia, non...

Tra rumors di calciomercato e ricorrenze, il Bari prova a voltare...
- 16 Gennaio 2026