Il volley nel Barese è da Serie A, il Gioia del Colle giocherà in seconda categoria nazionale

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La JoyVolley Gioia del Colle parteciperà al prossimo campionato di Serie A2 Credem Banca, tornando così nella seconda categoria nazionale della pallavolo maschile. L’annuncio è stato ufficializzato dalla società guidata dal presidente Gianni D’Elia. L’approdo in Serie A2 rappresenta il risultato di un percorso avviato dalla società negli ultimi anni con l’obiettivo di riportare Gioia del Colle ai vertici del volley nazionale. Un traguardo che restituisce alla città un ruolo da protagonista nel panorama pallavolistico italiano.

La società ringrazia dirigenti, staff tecnico, atleti, sponsor, partner, istituzioni e tifosi per il contributo fornito nel raggiungimento dell’obiettivo. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente D’Elia, che ha sottolineato come la promozione rappresenta un passo importante per il club e per l’intero movimento pugliese. “Ci abbiamo provato già nella scorsa stagione – ha dichiarato – e quest’anno abbiamo avuto l’opportunità di acquisire un titolo di A2. Lo abbiamo fatto con convinzione perché vogliamo che Gioia del Colle sia un punto di riferimento per la pallavolo pugliese”.

Sulla nuova avventura è intervenuto anche il direttore generale Vincenzo Masi, che ha parlato di un risultato frutto del lavoro di tante persone e da affrontare con entusiasmo ma anche con senso di responsabilità. Il direttore sportivo Mirko Corsano ha invece evidenziato il lavoro svolto per costruire una squadra competitiva in vista del nuovo campionato. “Abbiamo lavorato per allestire un roster all’altezza della categoria – ha spiegato – e nei prossimi giorni presenteremo le scelte condivise per affrontare una stagione che si annuncia particolarmente impegnativa”.

Nei prossimi giorni la JoyVolley renderà note le ulteriori novità relative all’organico e alla programmazione della stagione 2026-2027. Per Gioia del Colle si apre così una nuova pagina sportiva, con il ritorno in una categoria che mancava da anni e l’obiettivo di consolidarsi nel volley nazionale.