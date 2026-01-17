SABATO, 17 GENNAIO 2026
Bari, Costa Sud: al parco Bellavista arrivano skate park e anfiteatro

Via libera al completamento del lotto 6, giunta approva utilizzo fondi

Pubblicato da: redazione | Sab, 17 Gennaio 2026 - 11:16
  • 2 min

Nuovi interventi per il Parco Costasud. La giunta comunale, su proposta del sindaco Vito Leccese, ha approvato l’impiego delle economie di spesa derivanti dal primo stralcio del Lotto 6 per finanziare la realizzazione di uno skatepark, un anfiteatro e uno spazio dedicato al bicicross. L’investimento complessivo ammonta a 1.338.671,56 euro.

Il provvedimento consente di completare la riqualificazione dell’area denominata “Parco Bellavista”, parte del più ampio progetto di trasformazione del parco costiero a sud della città. Inizialmente l’intervento era stato suddiviso in due stralci per insufficienza di fondi: il primo, attualmente in fase di realizzazione, riguarda un parco sportivo e ricreativo; il secondo, ora finanziato, permetterà di aggiungere nuove strutture per lo sport all’aperto e la fruizione culturale.

Le risorse arrivano dal ribasso d’asta dell’appalto principale, che il Comune ha chiesto e ottenuto di poter reinvestire grazie al via libera del Ministero della Cultura, ente finanziatore dell’opera. I progetti esecutivi per skatepark, anfiteatro e area bicicross risultano già approvati. Il Lotto 6 si sviluppa in una zona prossima al litorale, destinata a diventare uno dei nodi del futuro parco reticolare, con l’obiettivo di rafforzare la connessione paesaggistica tra costa e retroterra agricolo. Il progetto prevede la valorizzazione degli elementi tradizionali del territorio, come muretti a secco e vegetazione esistente, e una rete di percorsi ciclopedonali che collegherà le diverse strutture sportive.

Tra gli interventi è inclusa anche l’integrazione con l’infrastruttura Italfer, che prevede un sottopasso per superare lo sbarramento ferroviario e garantire il collegamento diretto tra il parco e il lungomare. Con l’approvazione dell’atto, l’amministrazione punta a dare pieno completamento al Lotto 6, trasformando l’area in un nuovo polo urbano per sport, tempo libero e socialità all’interno del Parco Costasud.

