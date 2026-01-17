SABATO, 17 GENNAIO 2026
Bari, al Comune esposta bandiera iraniana: “Gesto simbolico, ma sentito”

Questa mattina il flash mob solidale

Pubblicato da: redazione | Sab, 17 Gennaio 2026 - 13:52
Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha esposto questa mattina la bandiera iraniana dalla finestra del suo ufficio a Palazzo di Città, in concomitanza con il flash mob organizzato in corso Vittorio Emanuele per esprimere solidarietà al popolo iraniano.

La manifestazione, promossa da un coordinamento di partiti politici e associazioni, ha richiamato l’attenzione sulla situazione dei diritti umani in Iran e sul sostegno ai valori della libertà, della democrazia e dell’autodeterminazione dei popoli.

“Esporre la bandiera iraniana dal Comune è un gesto simbolico ma sentito, con cui la città di Bari vuole far sentire la propria vicinanza a un popolo che sta pagando un prezzo altissimo per rivendicare diritti fondamentali”, ha dichiarato Leccese, aggiungendo che “di fronte alla repressione, alla censura e alla violenza non si può restare indifferenti: la libertà e la dignità umana non hanno confini e chiamano tutti a una responsabilità morale”. L’iniziativa si è svolta senza particolari disagi alla circolazione e ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti delle realtà promotrici.

