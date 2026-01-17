SABATO, 17 GENNAIO 2026
Barletta, al Dimiccoli 68enne dona fegato e cornee

È la seconda donazione dell'anno a poche ore dalla prima

Pubblicato da: redazione | Sab, 17 Gennaio 2026 - 12:32
nuovo pronto soccorso barletta dimiccoli
  • 39 sec

Seconda donazione d’organi dell’anno nella Asl Bt a poche ore dalla prima. Nelle prime ore del giorno, all’ospedale Dimiccoli di Barletta, un uomo di 68 anni residente a San Ferdinando ha donato il fegato e le cornee, al termine delle operazioni di osservazione e prelievo svolte nelle stesse sale operatorie già impegnate per la precedente donazione.

Secondo quanto riferito dalla direzione sanitaria, l’uomo aveva espresso in vita la propria volontà di donare. Una scelta accolta e sostenuta dalla famiglia. «Grazie a tutti coloro che scelgono di donare perché scelgono la vita che continua», ha dichiarato Giuseppe Vitobello, coordinatore delle donazioni della Asl Bt.

Nelle sale operatorie dirette da Michele Debitonto sono intervenuti i chirurghi del Policlinico di Bari per il prelievo degli organi, mentre i medici del coordinamento della Asl Bt hanno provveduto al prelievo delle cornee, destinate alla Banca degli Occhi di Mestre. “Ringrazio tutti gli operatori del presidio ospedaliero che hanno gestito al meglio due donazioni consecutive – ha affermato il commissario straordinario della Asl Bt, Tiziana Dimatteo – il nostro pensiero va alle famiglie dei donatori, a cui siamo vicini nel dolore della perdita, e alle famiglie dei riceventi che oggi vivono di speranza”.

