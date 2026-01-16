VENERDì, 16 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,532 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,532 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Giochi del Mediterraneo a Taranto, Corte dei conti: “Avanzano le opere, ma restano criticità”

L'avvio dell'evento è previsto per agosto 2026

Pubblicato da: redazione | Ven, 16 Gennaio 2026 - 09:23
Foto cortedeiconti.it
  • 23 sec

La Corte dei conti ha approvato due relazioni sull’organizzazione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, evidenziando un miglioramento nell’avanzamento degli interventi infrastrutturali, pur in presenza di alcune criticità ancora da monitorare in vista dell’avvio dell’evento, previsto per agosto 2026.

Le relazioni, approvate dal Collegio del controllo concomitante, integrato con la Sezione regionale di controllo per la Puglia, segnalano il recupero dei ritardi per il centro sportivo “Magna Grecia”, il centro nautico “Torpediniere” e lo stadio “Ettore Giardiniero” (lotto I). La Corte rileva inoltre la regolare prosecuzione delle attività, in linea con la programmazione, presso l’impianto natatorio “Torre d’Ayala”, il “PalaRicciardi” e lo stadio “Iacovone”.

Permangono, tuttavia, criticità sullo stadio “Ettore Giardiniero” (lotto II), sulle opere a mare e sul campo di regata del centro nautico “Torpediniere”. Su questi interventi la magistratura contabile ha raccomandato al Commissario straordinario un rafforzamento delle azioni di monitoraggio e impulso, al fine di garantire la piena funzionalità e la sicurezza degli impianti.

Foto cortedeiconti.it

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Lavori Brt a Bari, primo step...

Procedono i lavori per la realizzazione del Brt in corso Vittorio...
- 16 Gennaio 2026
Dalla città

Tragedia Crans-Montana: “Vietare uso dei fuochi...

Dopo la tragedia di Crans-Montana, non si può più far finta...
- 16 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, riprendono i lavori del ponte...

Nell’ambito dei lavori delle Ferrovie Appulo Lucane per il potenziamento e...
- 16 Gennaio 2026
Bari , Calcio , Sport

Tonucci: “Bari è casa mia, non...

Tra rumors di calciomercato e ricorrenze, il Bari prova a voltare...
- 16 Gennaio 2026