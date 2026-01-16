Giochi del Mediterraneo a Taranto, Corte dei conti: “Avanzano le opere, ma restano criticità”

La Corte dei conti ha approvato due relazioni sull’organizzazione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, evidenziando un miglioramento nell’avanzamento degli interventi infrastrutturali, pur in presenza di alcune criticità ancora da monitorare in vista dell’avvio dell’evento, previsto per agosto 2026.

Le relazioni, approvate dal Collegio del controllo concomitante, integrato con la Sezione regionale di controllo per la Puglia, segnalano il recupero dei ritardi per il centro sportivo “Magna Grecia”, il centro nautico “Torpediniere” e lo stadio “Ettore Giardiniero” (lotto I). La Corte rileva inoltre la regolare prosecuzione delle attività, in linea con la programmazione, presso l’impianto natatorio “Torre d’Ayala”, il “PalaRicciardi” e lo stadio “Iacovone”.

Permangono, tuttavia, criticità sullo stadio “Ettore Giardiniero” (lotto II), sulle opere a mare e sul campo di regata del centro nautico “Torpediniere”. Su questi interventi la magistratura contabile ha raccomandato al Commissario straordinario un rafforzamento delle azioni di monitoraggio e impulso, al fine di garantire la piena funzionalità e la sicurezza degli impianti.

Foto cortedeiconti.it