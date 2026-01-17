SABATO, 17 GENNAIO 2026
Lavori Aqp a Bari, rubinetti chiusi per 12 ore a Carrassi

Ecco quando

Pubblicato da: redazione | Sab, 17 Gennaio 2026 - 09:27
Acquedotto Pugliese ha annunciato un’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua per consentire lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta di via Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Gli interventi rientrano nel progetto di risanamento delle reti idriche finalizzato alla distrettualizzazione, al controllo delle pressioni e al monitoraggio delle grandezze idrauliche. La sospensione del servizio è prevista martedì 20 gennaio 2026, dalle ore 8 alle ore 20, per una durata complessiva di 12 ore.

Le utenze interessate si trovano lungo via Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, via Alberotanza, viale Luigi Einaudi (dal tratto compreso tra corso Alcide De Gasperi e via della Resistenza), via Divisione Paracadutisti della Folgore, via Osvaldo Marzano e strada Calvani. I disagi riguarderanno in particolare gli stabili sprovvisti di autoclave o con riserva idrica insufficiente. Nelle aree limitrofe, inoltre, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione. L’Acquedotto invita i residenti a razionalizzare i consumi, evitando usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione, al fine di ridurre al minimo eventuali disservizi.

