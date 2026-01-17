Referendum costituzionale, Comune di Bari avvia procedura per nomina scrutatori

In vista del referendum costituzionale confermativo in programma per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il Comune di Bari ha avviato la procedura per la nomina degli scrutatori di seggio. La Commissione Elettorale comunale, in applicazione dell’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, procederà all’individuazione dei componenti attraverso un sistema di estrazione.

Gli elettori già iscritti all’albo degli scrutatori possono presentare la propria dichiarazione di disponibilità entro lunedì 16 febbraio 2026. La comunicazione consente anche di segnalare l’eventuale iscrizione al Centro per l’Impiego o all’Ufficio per il Collocamento Mirato: requisiti che, pur non obbligatori, costituiranno titolo di preferenza nella selezione.

Secondo quanto stabilito dalla Commissione, fino all’80% degli scrutatori sarà estratto tra coloro che, oltre a essere iscritti all’albo, avranno manifestato la propria disponibilità. La restante quota, pari ad almeno il 20%, sarà invece sorteggiata tra tutti gli iscritti, indipendentemente dall’invio della dichiarazione.

Dal sorteggio saranno esclusi gli iscritti che, alla data del voto, abbiano compiuto 75 anni di età. La selezione dovrà inoltre garantire il rispetto della parità di genere e del cosiddetto “criterio di distanza”, che prevede l’assegnazione degli scrutatori nei seggi del Municipio di residenza, compatibilmente con il numero di nomine da effettuare.

La dichiarazione di disponibilità va scaricata dal sito istituzionale del Comune, compilata in ogni sua parte, firmata e inviata all’indirizzo scrutatori@comune.bari.it

, allegando una copia di un documento di identità. I campi obbligatori riguardano i dati anagrafici e il codice fiscale; facoltativi, invece, i recapiti e le informazioni relative allo stato occupazionale o all’appartenenza alle categorie protette.

Le dichiarazioni prive dei requisiti richiesti, incomplete, non leggibili o non corredate da documento di identità saranno considerate inammissibili. In caso di errore, l’elettore potrà inviare una nuova comunicazione che annullerà e sostituirà la precedente.

Le operazioni dei seggi avranno inizio sabato 21 marzo 2026 entro le ore 16, con l’insediamento e le attività preliminari. Il voto si svolgerà domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Lo scrutinio partirà al termine delle operazioni di voto di lunedì.

Resta confermata l’esclusione dalla funzione di scrutatore per alcune categorie, tra cui i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze armate in servizio, il personale sanitario indicato dalla normativa, i dipendenti comunali impegnati negli uffici elettorali e i lavoratori delle aziende di trasporto pubblico.

Per informazioni, fino al 16 febbraio 2026, è possibile contattare gli uffici comunali ai numeri 080 5773739, 080 5773714 e 080 5773777, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 12-14.