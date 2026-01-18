Bari calcio, il sindaco chiede chiarezza: “Cittadini e tifosi meritano risposte”

All’indomani della sconfitta casalinga contro la Juve Stabia, il sindaco di Bari Vito Leccese è intervenuto sulla situazione della squadra di calcio cittadina con una nota ufficiale, richiamando la proprietà del club a maggiore chiarezza e responsabilità nei confronti della città e della tifoseria.

Nel suo intervento, Leccese ha sottolineato come la squadra rappresenti “un patrimonio collettivo” e non un bene privato, ribadendo che i risultati sportivi e il clima di insoddisfazione tra i tifosi evidenziano una stagione definita “drammatica” sotto il profilo sportivo. Il sindaco ha evitato valutazioni tecniche, ma ha richiamato la necessità di interventi sul mercato di gennaio per rafforzare la rosa e rilanciare il progetto sportivo, evidenziando come le stesse dichiarazioni del presidente del club abbiano più volte fatto riferimento all’importanza degli investimenti per migliorare i risultati.

Leccese ha quindi avvertito che, in assenza di azioni concrete e di una visione chiara per il futuro, il rischio sarebbe quello di una retrocessione con ricadute non solo sportive, ma anche emotive ed economiche per l’intera comunità cittadina.

Il primo cittadino ha infine ribadito la volontà di continuare a chiedere “trasparenza nei rapporti con la città e impegni concreti da parte di chi ha responsabilità dirette nella gestione societaria”, affermando che tifosi e cittadini “meritano risposte concrete”.