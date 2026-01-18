Flixbus, nuovi collegamenti da Molfetta a Roma

FlixBus inaugura una nuova linea diretta a Roma con partenza da Molfetta, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti fra la Capitale e l’area del Nord Barese. La società intende così facilitare gli spostamenti degli studenti e lavoratori fuorisede, ma anche veicolare nuovi flussi turistici da Roma verso il territorio. Inoltre, FlixBus rinnova l’accordo con l’Associazione delle Vie Francigene, con l’obiettivo di continuare a valorizzare, anche a Molfetta, il patrimonio storico e paesaggistico locale in un’ottica più sostenibile.

Grazie alla nuova linea, è possibile raggiungere Roma in FlixBus da Molfetta sette giorni su sette, con fermate intermedie a Isernia e Campobasso e arrivo alla stazione Tiburtina alle 13:55. La partenza è prevista alle 7:40 di ogni mattina dalla fermata di Via Bettino Craxi. Tutte le tratte per viaggiare con FlixBus da e verso Molfetta sono acquistabili sul sito e tramite l’app della società.

Un turismo più consapevole e immersivo, che promuove l’incontro con le comunità locali

Molfetta è una delle circa 30 tappe italiane della Via Francigena (il più antico cammino di pellegrinaggio d’Europa) che si possono raggiungere con FlixBus.

Offrendo ai pellegrini della Via riduzioni sul viaggio, FlixBus consentirà loro di raggiungere la città a un prezzo agevolato, con la possibilità di incentivare nuovi arrivi sul territorio.

Chi raggiungerà Molfetta con FlixBus potrà incamminarsi sulla Via Francigena alla scoperta del territorio, intraprendendo due diversi itinerari possibili. Si potrà infatti costeggiare l’Adriatico verso nord, attraversando Bisceglie, Trani e Barletta fino a raggiungere il Gargano, o verso sud in direzione di Leuca, ultima tappa della Via, attraversando città come Giovinazzo, Bari, Monopoli, Brindisi e Lecce.

L’alleanza fra l’operatore della mobilità e la Via Francigena mira a incentivare la scoperta del patrimonio con un approccio immersivo, che vuole consentire a chi viaggia di sentirsi più residente che turista.

Percorrendo a piedi le tappe della Via, i viaggiatori potranno godere del patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico di Molfetta e del Nord Barese a un passo lento e scoprire luoghi al di fuori dei circuiti di massa, con la possibilità di stabilire un contatto più profondo con le comunità residenti e contribuire a generare opportunità concrete per le economie locali.