Incidente nel Barese, sale a due il bilancio delle vittime

Sale a due il bilancio delle vittime dell’incidente stradale verificatosi in mattinata. Dopo l’impatto, uno degli occupanti dei veicoli coinvolti è deceduto sul colpo. Gli altri quattro sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto con più mezzi.

Le condizioni di Cecilia Bigi, trasportata in ospedale, sono apparse fin da subito gravissime. Nel pomeriggio è sopraggiunto il decesso a causa delle profonde ferite riportate. Gli altri tre feriti sono attualmente ricoverati in diverse strutture sanitarie: due all’Ospedale della Murgia di Altamura e uno all’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, dove si trova in coma per politraumi.

In un primo momento era stata valutata anche l’attivazione dell’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati nei rilievi e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.