Bari, 39enne accoltellato a Carrassi: disposta autopsia

Proseguono senza sosta le indagini, al setaccio anche le immagini di videosorveglianza

Pubblicato da: redazione | Dom, 18 Gennaio 2026 - 17:07
Carabinieri Bari
  • 25 sec

La Procura di Bari ha disposto l’autopsia sul corpo di Amleto Magellano, il 39enne ucciso a coltellate nella giornata di ieri in via Montegrappa. L’esame autoptico, affidato al professore Biagio Solarino dell’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, dovrà chiarire con precisione le cause del decesso e la dinamica dell’aggressione. Gli accertamenti potrebbero essere eseguiti nei prossimi giorni.

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Cristina De Tommasi e affidate ai carabinieri, che stanno ricostruendo le ultime ore di vita della vittima. Secondo quanto emerso finora, l’uomo sarebbe stato colpito più volte al torace, forse al termine di una lite. Magellano era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Pronto soccorso del Policlinico, dove è deceduto poco dopo l’arrivo.

Nelle ultime ore gli investigatori hanno ascoltato parenti, amici e conoscenti del 39enne. Prosegue la ricerca dell’aggressore e dell’arma utilizzata. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per l’identificazione del responsabile.

