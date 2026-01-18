DOMENICA, 18 GENNAIO 2026
Incidente tra Alberobello e Locorotondo, sei feriti

È accaduto intorno alle 3.45 di notte

Pubblicato da: redazione | Dom, 18 Gennaio 2026 - 09:57
FB_IMG_1768726389416
  • 28 sec

Sei feriti, è questo il bilancio in seguito a un’incidente avvenuto nella notte lungo la strada statale 172, nel tratto che collega Alberobello a Locorotondo.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 3.45 di oggi, 18 gennaio 2026. Sul posto sono intervenute due ambulanze dei servizi di emergenza di Alberobello e Locorotondo, insieme all’auto medica. Tutti i feriti sono stati trasportati negli ospedali “San Giacomo” di Monopoli e “Santa Maria” di Putignano, in codice rosso a causa della violenza dell’impatto.

Secondo una prima ricostruzione, nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti una BMW con a bordo quattro giovani, poco più che maggiorenni, residenti a Cisternino, una Lancia Delta, il cui conducente è rimasto ferito, e uno scooter, con il centauro anch’egli ferito. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Martina Franca e i carabinieri del Radiomobile della stessa compagnia, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica. Presenti anche diversi carri attrezzi della Vigilante di Alberobello per la rimozione dei mezzi. Il traffico è stato rallentato e regolato a senso unico alternato con il supporto dell’Anas.

Foto Vivilastrada

