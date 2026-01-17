Bari, scontro tra auto e moto in via Giulio Petroni: un ferito

Scontro tra auto e moto, è accaduto in via Giulio Petroni, nel pomeriggio. Secondo quanto emerso il motociclista avrebbe riportato ferite, sul posto è intervenuto il personale del 118 che si è occupato di soccorrerlo e trasportarlo in ospedale. Le sue condizioni non sembravano gravi. Le forze dell’ordine si stanno occupando di effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.