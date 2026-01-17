SABATO, 17 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,563 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,563 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, scontro tra auto e moto in via Giulio Petroni: un ferito

Sul posto il personale del 118

Pubblicato da: redazione | Sab, 17 Gennaio 2026 - 19:04
ambulanza
  • 28 sec

Scontro tra auto e moto, è accaduto in via Giulio Petroni, nel pomeriggio. Secondo quanto emerso il motociclista avrebbe riportato ferite, sul posto è intervenuto il personale del 118 che si è occupato di soccorrerlo e trasportarlo in ospedale. Le sue condizioni non sembravano gravi. Le forze dell’ordine si stanno occupando di effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Il freddo nelle casse: il 9%...

La povertà energetica non coincide con la povertà assoluta ma impedisce...
- 17 Gennaio 2026
Bari , Calcio , Sport

Bari, è notte fonda: al ‘San...

Ormai le prestazioni del Bari sono tutte uguali e in linea...
- 17 Gennaio 2026
Attualità , Puglia

Puglia, agricoltura biologica in crescita del...

La Puglia conferma il suo primato nell’agricoltura biologica, con oltre 318mila...
- 17 Gennaio 2026
Nazionale

Mattel lancia la Barbie autistica. Le...

Assoutenti e Anffas (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità...
- 17 Gennaio 2026