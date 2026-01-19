Auto contro bus sulla provinciale tra Adelfia e Acquaviva: due morti

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate con un bus sulla provinciale che collega Acquaviva con Adelfia. Ci sarebbero due morti, giovanissimi. Le auto sono andate completamente distrutte e anche il bus ha riportato danni alla parte anteriore: il vetro si è frantumato. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. La strada è stata chiusa.

Le vittime sono il calciatore Gianvito Novielli di 18 anni e la sua fidanzata Denise Buffoni di 15 anni.

Notizia in aggiornamento