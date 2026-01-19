Bari, baby gang semina paura in centro: tre giovani costretti a rifugiarsi in un bar

Un gruppo di almeno quindici minori avrebbe accerchiato e spintonato tre coetanei sabato sera nel pieno centro di Bari, in via Sparano, costringendoli a rifugiarsi all’interno di un bar per sottrarsi alle pressioni del branco. L’episodio è avvenuto poco prima dell’ora di cena ed è ora all’attenzione delle autorità.

Sulla vicenda è intervenuto il Garante regionale dei diritti del minore della Puglia, Ludovico Abbaticchio, che in una nota, pubblicata poi anche sui social ha chiesto un intervento delle forze dell’ordine per identificare i responsabili. “È opportuno che la polizia individui chi sono questi ragazzi. In casi come questi – scrive – i genitori devono rispondere in termini di responsabilità genitoriale, anche penale. Il caso di sabato non è sporadico. C’è una responsabilità precisa da parte dei genitori. E quanto accaduto non si può derubricare riducendola a “bravata”. È opportuno fare capire ai genitori che sono corresponsabili di queste azioni e ritengo che la fragilità genitoriale debba ormai essere governata anche da scelte pesanti, esercitate da Tribunali competenti, arrivando a togliere, se necessario, la potestà genitoriale. C’è bisogno di dare segnali forti. Sabato sono stati spintoni e accerchiamenti. Ma qualcuno avrebbe potuto estrarre un coltellino”, conclude.