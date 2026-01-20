Bari, auto bloccate e nessun parcheggio: è caos viabilità in zona ex cinema Ciaky. Scoppia la polemica

Caos viabilità nella zona tra Palese e San Paolo, in particolare nei pressi dell’ex cinema Ciaky (vicinanze aeroporto) dove, secondo i residenti la zona è diventata invivibile per via dell’impossibilità di trovare parcheggio, ma anche per via dell’eventualità che, qualora fosse necessario, vetture sanitarie o dei vigili del fuoco potrebbero restare bloccate.

“La situazione continua a peggiorare – racconta una residente – soprattutto con l’apertura dei nuovi uffici e del supermercato. Ormai non è più sotto controllo nulla, chiunque parcheggia dove vuole. Anche se ci sono posti auto riservati per aziende e uffici, non si capisce nulla”, precisa evidenziando che attualmente molti starebbero lasciando l’auto anche in corrispondenza del marciapiede dove c’era l’ingresso del cinema, occupando così due corsie. “Ad aggravare la situazione – spiega ancora – c’è il fatto che molti occupano le corsie non permettendo neanche l’eventuale arrivo dei soccorsi. Anche chi esce dal garage rischia di restare bloccato. Mi auguro che non accada nulla, le vie d’ingresso e uscita sono bloccate perché non ci sono spazi liberi. La situazione è ingestibile e fuori controllo, nessuno fa nulla. Ogni tanto qualcuno chiama i vigili perché ci sono anche i posti dei disabili che vengono puntualmente occupati e scattano le multe. Abbiamo lamentato questa problematica sin dall’inizio, ma non si è mai concluso nulla. Con i nuovi palazzi la situazione è peggiorata, soprattutto nelle ore di punta”, evidenzia ancora.

“Qualche giorno fa – sottolinea infine – il mio compagno tornando a casa da lavoro non ha trovato posto, ha dovuto parcheggiare sulle strisce pedonali dovendo rientrare a casa per pranzo. I vigili gli hanno giustamente fatto la multa, ma mi piacerebbe fossero consapevoli del disagio che viviamo quotidianamente. Capisco che loro debbano fare il loro lavoro, gli abbiamo chiamati per chiedere loro informazioni, hanno risposto che non sanno di chi sono le auto. Certo, non incolpiamo loro, ma la situazione qui è degenerata tanto da costringerci a mettere l’auto anche dove non è consentito per poter rientrare a casa”, conclude. Diverse le polemiche, tanti avevano scelto di trasferirsi in questa zona proprio per migliorare le condizioni di vita relative allo stress derivato dalla ricerca di parcheggio nel centro di Palese.