Ribaltone in casa Bari: esonerati Vivarini e Magalini: torna Longo

Ribaltone in casa Bari. Dopo i deludenti risultati ieri sera è stato disposto l’esonero del mister Vincenzo Vivarini e del direttore sportivo Giuseppe Magalini. Resta invece al suo posto il vicedirettore sportivo Valerio Di Cesare, mentre è confermato il ritorno di Moreno Longo in panchina. Longo aveva guidato i biancorossi nella scorsa stagione, piazzandosi al nono posto. Il 49enne allenatore è stato richiamato: già in mattinata – riporta Italpress – ci sarà una riunione con la proprietà per le strategie da adottare sul mercato che sarà condiviso con l’altro ds Valerio Di Cesare. Il Bari è penultimo in classifica con 17 punti. Si attende l’ufficialità sul nuovo mister.

(longo foto SSc Bari)