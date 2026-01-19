LUNEDì, 19 GENNAIO 2026
Bari, vandalizzata pensilina fermata bus: “Così da mesi, forse da anni e nessuno interviene”

La denuncia da Sos Città che punta il dito sia contro i vandali, sia contro chi "è complice del degrado"

Pubblicato da: redazione | Lun, 19 Gennaio 2026 - 14:54
619746738_18559260274015512_4356273409113370706_n
  • 55 sec

“Questa fermata Amtab non è vandalizzata da ieri. È così da mesi, forse da anni. Vetri rotti, sporco, degrado lasciato lì come se fosse normale”. Inizia così la denuncia pubblicata sui social da Sos Città relativa a una fermata autobus situata in via Lattanzio. ” Certo, chi distrugge è un cretino senza scuse – proseguono –  ma lasciarla in questo stato per così tanto tempo è complicità. Quando non sistemi, non controlli, non ripari, stai dicendo una cosa sola: Fate quello che volete. E poi ci si stupisce se tutto peggiora. Il degrado chiama degrado. L’abbandono autorizza l’inciviltà. E a pagare, come sempre, sono quelli che l’autobus lo usano davvero”, concludono.

Foto Facebook

