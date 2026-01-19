LUNEDì, 19 GENNAIO 2026
Bari, ora è ufficiale: sollevati dall’incarico il tecnico Vivarini e il direttore sportivo Magalini

Arriva la nota della società

Pubblicato da: redazione | Lun, 19 Gennaio 2026 - 11:54
Vivarini
  • 50 sec

SSC Bari comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Giuseppe Magalini e Vincenzo Vivarini dall’incarico di allenatore della Prima squadra..

Al dirigente lombardo, si legge nella nota , “va il ringraziamento per quanto fatto in questo anno e mezzo di collaborazione portata avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni.

La Società, con stima e rispetto, intende ringraziare anche il tecnico abruzzese per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi. A Lui, al suo vice Andrea Milani e al prof. Antonio Del Fosco, i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

