Bari, centro raccolta rifiuti a Japigia: presentato ricorso. “Incompatibile con parco Costa Sud”

Il comitato “Bari Sostenibile” corre ai ripari con l’obiettivo di ottenere maggiore chiarezza e protezione in merito al progetto del centro raccolta rifiuti a Japigia. Nella giornata di ieri è stato infatti presentato il ricorso relativo alla localizzazione del centro di raccolta rifiuti differenziati previsto nell’area interessata dal progetto del Parco Costasud – Lotto 4, già approvato, finanziato e in fase di realizzazione.

In una nota, il Comitato precisa che l’iniziativa non ha carattere ideologico o conflittuale, ma nasce come strumento di tutela e di chiarezza rispetto a una possibile modifica di un progetto esecutivo già approvato. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un quadro definito che consenta all’amministrazione comunale di assumere decisioni coerenti con gli atti amministrativi e con gli impegni assunti pubblicamente nel corso dell’assemblea con i cittadini del 7 gennaio. Il Comitato ribadisce di non essere contrario alla raccolta differenziata né alla realizzazione di un centro di raccolta, ma di contestare esclusivamente la localizzazione scelta, ritenuta incompatibile con la destinazione a verde pubblico e parcheggio alberato prevista dal progetto del parco costiero.

A intervenire è il presidente del Comitato di via Papalia, Claudio Altini, che sottolinea come il ricorso possa rappresentare anche uno strumento per sbloccare la situazione: “La nostra posizione è chiara, se verrà deciso un cambio di localizzazione del centro di raccolta, il Comitato è pronto a ritirare il ricorso. L’obiettivo non è il contenzioso, ma una scelta condivisa e rispettosa del quartiere e dei residenti”. Il Comitato conferma infine la disponibilità al confronto istituzionale e auspica una soluzione rapida che tuteli il quartiere Japigia, le risorse pubbliche già stanziate e il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione comunale.