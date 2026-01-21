MERCOLEDì, 21 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,651 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,651 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Assalto a sportello bancomat nel Foggiano. Qualcosa va storto e banditi scappano a mani vuote

Probabilmente utilizzata una marmotta

Pubblicato da: redazione | Mer, 21 Gennaio 2026 - 09:11
carabinieri
  • 52 sec

Una violenta esplosione è stata avvertita nel corso della notte a Torremaggiore (Foggia) dove lo sportello automatico della filiale della banca Bpm è stato fatto saltare in aria da ignoti con l’utilizzo di un ordigno esplosivo, molto probabilmente una marmotta.

È accaduto intorno alle 4 del mattino in piazza della Repubblica, nel centro della città. Stando a quanto si apprende, il colpo non sarebbe riuscito e i banditi sarebbero fuggiti a mani vuote. Diversi i danni alla struttura. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato indagini, e i vigili del fuoco che hanno bonificato l’area. Soltanto ieri un altro sportello della stessa banca è stato colpito a Peschici.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Capitale Italiana della Cultura 2028: Gravina...

Gravina in Puglia è città finalista tra le 23 candidate a...
- 21 Gennaio 2026
Dalla città

Malatesta nominato presidente dell’Accademia delle Belle...

Rocky Malatesta nominato Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bari Con...
- 21 Gennaio 2026
Attualità

Cellamare, torna la “Sagra del cinghiale...

Sabato 24 gennaio, il Comune di Cellamare si trasforma nella capitale...
- 21 Gennaio 2026
Economia

Bari, il freddo fa schizzare i...

Il freddo intenso delle ultime settimane sta ridisegnando le dinamiche di...
- 21 Gennaio 2026