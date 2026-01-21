MERCOLEDì, 21 GENNAIO 2026
Ennesima vittima della strada: scontro tra auto e furgone a Foggia, muore una donna

Poco dopo le 6,30

Pubblicato da: redazione | Mer, 21 Gennaio 2026 - 09:26
ambulanza 118
  • 52 sec

Una donna di circa 70 anni è morta questa mattina a Foggia, poco dopo le 6,30, in un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra viale Di Vittorio e corso del Mezzogiorno, una delle arterie più trafficate del capoluogo dauno.

Stando a quanto si apprende, la vittima, insieme ad un’altra donna, sua parente, viaggiava a bordo di un’utilitaria, una Panda, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone.

Nel violento impatto l’auto si è ribaltata su un fianco. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per stabilire la dinamica. Intervenute anche le ambulanze del 118 per il soccorso dei feriti.

