Bari, il freddo fa schizzare i prezzi degli ortaggi. Zucchine oltre i 4 euro

Il freddo intenso delle ultime settimane sta ridisegnando le dinamiche di prezzo del mercato ortofrutticolo. A spiegarlo a myfruit.it è Salvatore Musso, titolare della Masterfruit srl, che descrive una situazione in rapido cambiamento: “Le basse temperature hanno ridotto la produzione di molti ortaggi e i prezzi sono schizzati verso l’alto”.

Parallelamente, il calo delle temperature ha migliorato la resa qualitativa e quantitativa degli agrumi, ma non si registra una domanda sufficiente a sostenere un aumento dei prezzi.

Zucchine: il prodotto più colpito dal freddo, si sale fino a 5 euro

Le zucchine sono tra gli ortaggi che più hanno risentito del calo termico. “Fino all’Epifania avevano quotazioni medio-basse, attorno a un euro o 1,50 euro il chilo, e difficilmente superavano i 2 euro”, spiega Musso. “Tra ieri e oggi, rispetto alla settimana scorsa, c’è stato quasi un raddoppio: siamo passati da un 1,50 euro massimo a 3 o 5 euro il chilo”.

“Le zucchine più grandi e meno pregiate si collocano attorno ai 3 euro il chilo, mentre quelle piccole e di qualità superiore raggiungono anche i 5 eruo il chilo. Conseguenze anche sull’origine: quando il prodotto nazionale scarseggia, arrivano partite da Marocco e Spagna per integrare i volumi provenienti soprattutto da Lazio e Sicilia”.