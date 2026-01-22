Prezzi: dopo pedaggi autostradali, accise, Rc auto e sigarette aumentano anche le tariffe telefoniche

Prosegue l’ondata di rincari che da gennaio 2026 si è abbattuta sui consumatori italiani. Dopo pedaggi autostradali, accise sul gasolio, polizze Rc auto, pacchi postali e sigarette, è il turno delle tariffe telefoniche, con i principali operatori che – denuncia oggi il Codacons – a partire da gennaio hanno modificato unilateralmente le condizioni contrattuali praticate ai clienti, applicando aumenti delle tariffe al pubblico sia per le linee fisse che per quelle mobili.

Ad esempio Fastweb sul proprio sito internet informa che “a partire dal mese di gennaio 2026 per alcuni clienti di rete mobile il corrispettivo mensile dell’offerta aumenterà di un importo incluso tra 1 euro/mese e 4 euro/mese”, con nuovi aumenti in arrivo a febbraio quando “per alcuni clienti di rete fissa il corrispettivo mensile dell’offerta aumenterà di un importo incluso tra 1 euro/mese e 3 euro/mese” – evidenzia il Codacons.

Tim invece informa che a partire dal 1° gennaio 2026, “per le offerte di rete fissa Tim che includono i contenuti Tim Vision (“Tv”), il costo mensile dell’offerta Timvision Intrattenimento aumenterà di 5€ (Iva inclusa), passando a 12€ al mese”, mentre dal 1° febbraio 2026 il costo mensile di alcune offerte linea fissa Tim aumenterà di importo compreso tra 2,99 e 5 euro al mese. Dal 1° marzo 2026, inoltre, per le offerte che includono i contenuti di Disney+ Standard con pubblicità, il costo annuale di alcune offerte della gamma Timvision aumenterà di un importo compreso tra 12€ e 48€.

Dal canto suo WindTre comunica che “a partire dal 1° gennaio 2026 il costo del servizio di alcune offerte di rete fissa WINDTRE sarà incrementato da 2 euro fino a 3 euro mese”, mentre “il canone di alcune offerte sarà incremento di 5 euro al mese”. Anche dal 1° marzo 2026 “il costo del servizio di alcune offerte di rete fissa WINDTRE sarà incrementato di 2 euro mese”.

Cambia anche l’offerta fibra di Iliad, che costerà ai nuovi clienti un euro in più, 26,99 euro al mese, oppure 22,99 euro al mese sfruttando lo sconto riservato a chi ha una SIM Iliad – conclude il Codacons.