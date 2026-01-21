Trasporti, al via seconda fase dei lavori sulla Bari-Taranto: possibili disagi

Dal 26 gennaio al 28 febbraio Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Ferrovie dello Stato, avvierà la seconda fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Bari–Taranto. Gli interventi rientrano nel programma avviato tra il 2024 e il 2025 con fondi del Pnrr, per un valore complessivo di 220 milioni di euro.

Le opere riguarderanno in particolare le attività propedeutiche all’attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System), lo standard europeo per la gestione e il controllo del traffico ferroviario, sulla tratta tra Bari Parco Nord e Gioia del Colle. Previsti inoltre interventi per il miglioramento dell’accessibilità nella stazione di Acquaviva delle Fonti, sul primo marciapiede e sulla pensilina della stazione di Taranto, oltre al rinnovo dei binari nel tratto tra Gioia del Colle e Grottalupara.

Secondo Rfi, i benefici attesi comprendono l’ammodernamento della rete, il potenziamento tecnologico, una maggiore accessibilità delle stazioni e un miglioramento complessivo dell’affidabilità e delle prestazioni della linea. Durante il periodo dei lavori sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria e l’attivazione di servizi bus sostitutivi. In particolare, il Frecciarossa 8807 in partenza da Milano Centrale alle 11.35 sarà cancellato nel tratto tra Bari e Taranto, mentre il Frecciarossa 8820, previsto in arrivo a Milano Centrale alle 18.10, sarà cancellato da Taranto a Bari Centrale.

Subiranno variazioni di orario e di percorso anche i treni Intercity 817 e 823 sulla relazione Bari–Reggio di Calabria Villa San Giovanni, gli Intercity 605 e 612 sulla relazione Milano–Lecce e gli Intercity Notte 758 e 765, sempre sulla tratta Milano–Lecce. Per i treni regionali, Trenitalia ha riprogrammato l’offerta con servizi bus e rinforzi nelle stazioni di Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, in particolare per venire incontro alle esigenze degli studenti pendolari. È inoltre previsto un servizio di assistenza ai passeggeri nelle stazioni di Taranto, Bari Centrale e Acquaviva delle Fonti.