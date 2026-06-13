Bari e la piaga delle discariche a cielo aperto: “Al San Paolo è ormai una moda”

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Dall’indifferenziato agli arredi, ma non solo. Siamo nel quartiere San Paolo, in viale Lazio dove i residenti denunciano una discarica a cielo aperto. C’è proprio di tutto, divani, mobili, rifiuti indifferenziati e molto altro. Si tratta di una situazione più volte segnalata che continua a ripetersi negli anni.

“Sempre in voga la moda qui sullo spiazzo della posta in viale Lazio”, denuncia un residente. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri secondo i quali cresce la preoccupazione sia per via degli incivili, sia per via dell’assenza di controlli sul quartiere. “Siamo abbandonati a noi stessi, a nessuno interessa la fine che faremo, ecco perché poi la gente sente di avere il diritto di usare le strade come meglio crede”, conclude un altro cittadino.

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