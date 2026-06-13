SABATO, 13 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,008 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,008 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari e la piaga delle discariche a cielo aperto: “Al San Paolo è ormai una moda”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Sab, 13 Giugno 2026 - 07:15
722447891_10242232738383865_8104292973048746848_n
  • 3 sec
Annunci

fal


Dall’indifferenziato agli arredi, ma non solo. Siamo nel quartiere San Paolo, in viale Lazio dove i residenti denunciano una discarica a cielo aperto. C’è proprio di tutto, divani, mobili, rifiuti indifferenziati e molto altro. Si tratta di una situazione più volte segnalata che continua a ripetersi negli anni.

“Sempre in voga la moda qui sullo spiazzo della posta in viale Lazio”, denuncia un residente. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri secondo i quali cresce la preoccupazione sia per via degli incivili, sia per via dell’assenza di controlli sul quartiere. “Siamo abbandonati a noi stessi, a nessuno interessa la fine che faremo, ecco perché poi la gente sente di avere il diritto di usare le strade come meglio crede”, conclude un altro cittadino.

Foto Facebook

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Segnalato da voi

Bari e la piaga delle discariche...

Dall'indifferenziato agli arredi, ma non solo. Siamo nel quartiere San Paolo,...
- 13 Giugno 2026
Attualità

Sempre più trapianti di fegato in...

Cresce il numero di pazienti pugliesi che scelgono di sottoporsi al...
- 13 Giugno 2026
Dalla città

La “Rivoluzione dei Fenicotteri” sbarca a...

Il grido di protesta del popolo albanese attraversa il mare e...
- 13 Giugno 2026
Attualità , Sport

Il volley nel Barese è da...

La JoyVolley Gioia del Colle parteciperà al prossimo campionato di Serie...
- 13 Giugno 2026