Sempre più trapianti di fegato in Puglia, sette pazienti su dieci scelgono il Policlinico di Bari

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Cresce il numero di pazienti pugliesi che scelgono di sottoporsi al trapianto di fegato nella propria regione. Secondo i dati del Centro Nazionale Trapianti, nel 2025 il 71% dei pugliesi sottoposti a trapianto di fegato è stato operato al Policlinico di Bari, contro il 30-35% registrato nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022.

Nel dettaglio, lo scorso anno 67 dei 94 pazienti pugliesi sottoposti a trapianto di fegato hanno ricevuto l’intervento nel Centro Trapianti del Policlinico di Bari, con una significativa riduzione della mobilità sanitaria verso altre regioni italiane. A contribuire al risultato è stato anche l’aumento dei donatori pugliesi utilizzati per i trapianti, compresi quelli a criteri estesi e i donatori a cuore fermo (Dcd), che nel 2025 sono stati nove. Si tratta di organi che, in alcuni casi, necessitano di particolari trattamenti con macchine da perfusione per migliorarne la funzionalità prima del trapianto.

Secondo il Policlinico, il risultato è legato al rafforzamento del programma trapianti e all’attivazione del nuovo reparto dedicato al “Danno Epatico e Trapianto”, struttura specializzata nella presa in carico dei pazienti con patologie epatiche avanzate, dei candidati al trapianto e dei pazienti già trapiantati. “Alla base di questo risultato c’è un importante percorso di rafforzamento organizzativo e clinico del programma trapianti, a partire dall’attivazione del nuovo reparto dedicato, ‘Danno Epatico e Trapianto’, una struttura che consente una presa in carico altamente specialistica dei pazienti con malattie epatiche avanzate, dei candidati al trapianto e delle persone già trapiantate”, spiega il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce.

“Disporre di un reparto dedicato ci permette di accompagnare il paziente lungo tutto il percorso di cura, dalla valutazione clinica all’inserimento in lista, fino all’intervento e al follow-up. Questo modello organizzativo, sviluppato insieme all’équipe multidisciplinare del Centro Trapianti di Fegato, garantisce una presa in carico continua e altamente specialistica, migliora la qualità dell’assistenza e rende più efficiente l’intero percorso trapiantologico”, spiega la direttrice dell’Unità Operativa Danno Epatico e Trapianto, Maria Rendina.

Nel 2025 il Centro Trapianti di Fegato del Policlinico ha effettuato 68 interventi. Tra i punti di forza evidenziati dalla struttura sanitaria ci sono anche i tempi di accesso, che risultano inferiori a tre mesi e che, per alcuni gruppi sanguigni, possono ridursi fino a un mese.

“Questo è il risultato di un lavoro iniziato a ottobre 2022 – conclude Francesco Tandoi, direttore della UOC di Chirurgia Generale “Rubino” e del Centro Trapianti di Fegato – Un percorso in continua crescita, che lo scorso anno ci ha portato a realizzare 68 trapianti e oggi il nostro Centro garantisce tempi di accesso tra i più brevi d’Italia (meno di tre mesi globalmente, per alcuni gruppi sanguigni anche un mese). L’integrazione tra attività chirurgica, epatologica e assistenziale ha migliorato la continuità delle cure, la gestione del percorso pre e post trapianto e l’appropriatezza clinica, contribuendo ad aumentare il numero di pazienti trattati in Puglia e a ridurre la necessità di rivolgersi ad altri centri italiani”.