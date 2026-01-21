Vertenza Natuzzi e crisi del mobile imbottito, a Bari due incontri per salvaguardare il lavoro

Sono stati convocati a Bari due incontri dedicati alla vertenza Natuzzi e al rilancio del settore del mobile imbottito, che coinvolge i territori di Puglia e Basilicata. Le riunioni, promosse dalla Regione Puglia, sono in programma per domani e per il 27 gennaio, con l’obiettivo di individuare soluzioni a tutela dei livelli occupazionali. A darne notizia è l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, che ha parlato di un’attenzione “costante e quotidiana” sulla crisi del comparto, in coordinamento con l’amministrazione pugliese.

Il contesto resta complesso, segnato dall’incertezza dei mercati internazionali e dall’impatto dei dazi statunitensi, che hanno contribuito a una riduzione delle vendite della Natuzzi. L’azienda ha presentato un piano industriale che prevede 479 esuberi, mentre difficoltà di competitività interessano l’intero tessuto produttivo dell’area murgiana. Sul versante lucano, la Regione Basilicata sta lavorando alla ricostituzione del distretto del mobile imbottito di Matera. L’obiettivo, secondo quanto riferito dall’assessore, è quello di condividere con sindacati e associazioni imprenditoriali iniziative e azioni efficaci nel breve e medio periodo. È stata inoltre avanzata la richiesta a Confindustria, Confapi e al comitato del distretto di predisporre una mappatura aggiornata delle aziende attive nel settore e del numero dei dipendenti, accompagnata da proposte operative per il rilancio del comparto.