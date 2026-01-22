Nuove rotte aeree da Bari e Brindisi, via ai collegamenti con Manchester e Milano Linate

Si amplia l’offerta dei collegamenti aerei della Puglia con l’annuncio di due nuove rotte easyJet per la stagione estiva: Brindisi–Milano Linate e Bari–Manchester. Dalla prossima estate sarà possibile volare dall’aeroporto del Salento verso lo scalo milanese di Linate quattro giorni a settimana – lunedì, martedì, giovedì e sabato – mentre dall’aeroporto di Bari partiranno due collegamenti settimanali per Manchester, il lunedì e il venerdì.

Quello tra Brindisi e Linate rappresenta il primo collegamento operato dalla nuova base easyJet di Milano Linate, inaugurata nella primavera del 2025, e va ad affiancare i voli già attivi tra la Puglia e Milano Malpensa. La rotta Bari–Manchester, invece, rafforza il legame con il mercato britannico, intercettando sia la domanda turistica verso la regione sia le esigenze della comunità pugliese presente nel Regno Unito.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha sottolineato come le nuove tratte rispondano alle crescenti esigenze di mobilità di cittadini, imprese e visitatori e contribuiscano a rafforzare il ruolo del sistema aeroportuale regionale nel panorama nazionale e internazionale, evidenziando il lavoro svolto in sinergia con la Regione e i vettori. Per l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, i nuovi collegamenti rendono la Puglia “più connessa e competitiva”, sostenendo mobilità, turismo e relazioni economiche e sociali, e confermano l’investimento sul sistema aeroportuale come infrastruttura strategica di sviluppo. Il Country Manager di easyJet Italia, Lorenzo Lagorio, ha rimarcato che l’avvio delle due nuove rotte amplia le possibilità di viaggio per i passeggeri italiani ed europei, rendendo la Puglia ancora più accessibile. I biglietti per entrambe le tratte sono già disponibili sul sito e sull’app della compagnia aerea.