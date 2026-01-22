GIOVEDì, 22 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,691 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,691 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Natuzzi, tavoli tecnici a Bari per il rilancio dell’azienda e la tutela di 3 stabilimenti

L’assessore Di Sciascio: "Non basta creare posti di lavoro, devono essere occupazioni dignitose e sostenibili"

Pubblicato da: redazione | Gio, 22 Gennaio 2026 - 18:57
Di Sciascio
  • 2 min

Superare le difficoltà economiche senza perdere di vista il lavoro dei dipendenti è la sfida che oggi ha riunito i vertici regionali e quelli dell’azienda Natuzzi. L’incontro, organizzato dalla task force Occupazione guidata da Leo Caroli, si è svolto attraverso tavoli tecnici pensati per chiarire strumenti, regole e possibilità concrete di sostegno, evitando fraintendimenti o aspettative non realistiche.

L’assessore allo Sviluppo economico, Eugenio Di Sciascio, ha sottolineato come l’obiettivo principale della Regione resti la tutela dell’occupazione e la qualità del lavoro. “Non basta creare posti di lavoro, devono essere occupazioni dignitose e sostenibili”, ha spiegato. “Siamo pronti a fare tutto ciò che è possibile, ma sempre nel rispetto delle regole, valide per tutti. Serve chiarezza su cosa possiamo fare e quali limiti dobbiamo rispettare, per garantire un risultato positivo sia per l’impresa sia per i lavoratori”.

Nel corso degli incontri, Natuzzi, con il suo patron Pasquale Natuzzi, ha potuto conoscere più da vicino gli strumenti regionali di sostegno all’occupazione e discutere possibili strategie di rilancio industriale. L’azienda si è impegnata a elaborare nuove linee guida per un progetto da presentare ai sindacati, che punterà su innovazione, ricerca e ottimizzazione dei processi produttivi. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di aggregazione di imprese attraverso l’articolo 4 ter, considerata una misura innovativa per contenere i costi e rafforzare la rete industriale del territorio.

Leo Caroli, presidente del Sepac, ha evidenziato due punti chiave: gli stabilimenti non potranno essere chiusi e il progetto di reshoring non verrà dismesso. La Regione, insieme ad ARPAL, ha illustrato le misure disponibili per sostenere politiche attive e passive del lavoro, inclusi incentivi all’esodo e programmi di outplacement, strumenti che potrebbero accompagnare la fase di rilancio. Il prossimo passo sarà un incontro urgente con le organizzazioni sindacali per approfondire le misure e dare concretezza al piano di rilancio.

L’attenzione sul futuro di Natuzzi resta alta, e l’approccio scelto punta a un equilibrio tra esigenze industriali, tutela del lavoro e rispetto delle regole: un tentativo di costruire, in una fase economica complessa, una strada condivisa verso un rilancio sostenibile e duraturo.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Zona Franka, studenti e magistrati discutono...

Un dibattito sul futuro della magistratura italiana è pronto a prendere...
- 22 Gennaio 2026
Attualità

Natuzzi, tavoli tecnici a Bari per...

Superare le difficoltà economiche senza perdere di vista il lavoro dei...
- 22 Gennaio 2026
Cronaca

Omicidio Magellano a Bari, fermato un...

Un nuovo sviluppo nelle indagini sull’omicidio di Antonio Magellano, avvenuto il...
- 22 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, 76 tablet e 29 access...

Bari fa un passo avanti verso l’innovazione digitale per l’educazione dei...
- 22 Gennaio 2026