Raccontare la quotidianità attraverso uno scatto, al via a Bari il concorso “Desiderio di città. La città la mia casa”

È stata presentata ieri a Palazzo della Città l’edizione 2026 del concorso fotografico “Desiderio di città. La città la mia casa”, promosso dall’associazione internazionale dei docenti Said e patrocinato dal Comune. L’iniziativa invita a raccontare la vita familiare e la quotidianità urbana attraverso immagini ambientate nelle città di Bari, Fasano, Conversano e, da quest’anno, anche Gravina in Puglia.

Il concorso punta a valorizzare il legame tra persone e territorio, mettendo al centro scorci urbani, attività artigianali e luoghi della vita di tutti i giorni come strade, cortili, chiostri ed edicole votive, con l’obiettivo di promuovere la riscoperta delle tradizioni, della bellezza storica e dell’identità delle comunità locali.

Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, Angela Perna e Valeria Amoruso della commissione consiliare Pari Opportunità, la presidente di Said Virna Iacobellis, lo storico Nicola Cutino, il console onorario dell’Armenia Dario Rupen Timurian, il presidente del Club per l’Unesco di Bari Pietro Bello, l’artista Giuliano Ciliberti e i poeti coinvolti nelle precedenti edizioni.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato il valore inclusivo dell’iniziativa, che si rivolge a cittadini di tutte le età e mira a rafforzare il senso di appartenenza alle comunità attraverso il linguaggio universale della fotografia. Tra le novità di quest’anno, l’ingresso di Gravina in Puglia, scelta per valorizzare un territorio di grande rilevanza storica e culturale.

La decima edizione del concorso è articolata in cinque categorie: studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, istituti superiori, adulti appassionati di fotografia, fotografi professionisti e una sezione speciale, “Il cassetto della memoria”, dedicata alle fotografie di famiglia che raccontano il passato delle città. La partecipazione è gratuita e senza limiti nel numero di immagini inviabili. Le fotografie dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 21 giugno all’indirizzo email concorsi@sidemondo.it. Gli scatti selezionati saranno raccolti in un calendario.

Accanto al concorso, è stata presentata anche un’iniziativa solidale denominata “caffè sospeso”: chi lo desidera potrà contribuire con un gesto di sostegno per famiglie in difficoltà, ricevendo un riconoscimento pubblico per la partecipazione. Il bando completo è disponibile sulla pagina Facebook “Said Mondo”, mentre per informazioni è attivo l’indirizzo info@saidworld.com

.