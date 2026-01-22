Bari, 51 cassonetti intelligenti in arrivo tra Madonnella e Umbertino

Bari si prepara ad accogliere 51 nuovi cassonetti intelligenti nelle zone di Madonnella e Umbertino, un passo avanti verso la modernizzazione della raccolta dei rifiuti urbani. La decisione arriva dopo la conclusione positiva della Conferenza di servizi, che ha visto il confronto tra diversi enti, dalla Soprintendenza alle infrastrutture cittadine fino ad AMIU Puglia, incaricata dell’installazione.

Secondo quanto stabilito, i cassonetti saranno collocati sempre su strada e mai sui marciapiedi, rispettando la distanza dagli alberi e garantendo un’adeguata distanza di 3 metri dalle strisce pedonali. Gli automezzi utilizzati per il loro svuotamento sono dotati di una “funzione albero” che permette di movimentare i contenitori senza interferire con chiome o fusti, mentre eventuali sottoservizi presenti verranno gestiti tramite procedure condivise con i gestori competenti. Anche la vicinanza agli impianti pubblicitari è stata considerata nella pianificazione.

I nuovi cassonetti, che fanno parte di una fornitura complessiva di 281 unità finanziate dal PNRR e dal Pon Metro Plus per circa 3,4 milioni di euro, saranno stazionari e dotati di caricamento dall’alto con sportello apribile tramite pedaliera a accesso controllato. Ogni postazione avrà una capacità di 3.200 litri per indifferenziato, carta e plastica e di 2.400 litri per l’organico, mentre la raccolta del vetro continuerà tramite le tradizionali campane verdi.

L’installazione delle 51 nuove postazioni terrà conto delle corsie di marcia dei veicoli e sostituirà, dove possibile, le vecchie postazioni senza sottrarre spazio ai pedoni o alle aree di sosta. Ogni isola ecologica occuperà circa 10 metri, con l’apertura dei cassonetti rivolta verso il marciapiede, assicurando così un utilizzo più semplice e ordinato per i cittadini.

Con questo intervento, l’amministrazione comunale mira a migliorare l’efficienza del servizio di raccolta differenziata, ridurre il disagio per pedoni e automobilisti e introdurre tecnologie che semplifichino il conferimento dei rifiuti, rendendo Bari più moderna e sostenibile.﻿