San Severo, esplosione davanti casa della consigliera Damone

Una notte di paura ha scosso ieri sera la città di ﻿San Severo quando un forte boato ha squarciato il silenzio intorno alle 23. Un ordigno artigianale, probabilmente una bomba carta, è esploso davanti all’abitazione della consigliera comunale Anna Maria Damone, medico presso la struttura di Nefrologia e dialisi dell’ospedale cittadino.

Al momento dell’esplosione, Damone si trovava in casa con il marito e i due figli. Fortunatamente nessuno della famiglia è rimasto ferito, ma il rumore ha allarmato immediatamente tutti i residenti della zona. L’esplosione ha provocato danni anche a due automobili parcheggiate nei dintorni, che non appartenevano alla consigliera.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Al momento non sono stati resi noti moventi o sospetti, ma l’episodio ha creato forte tensione in città, suscitando preoccupazione per la sicurezza dei cittadini e degli amministratori locali.

Anna Maria Damone, attiva in politica e nel settore sanitario, non ha riportato danni personali, ma l’evento evidenzia come l’intimidazione nei confronti di esponenti pubblici resti un tema delicato e di grande attenzione per le autorità locali.