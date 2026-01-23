Bari, protesta per la chiusura di corso Emanuele a Palese: incontro nel Municipio V

Ieri nella sala consiliare del Municipio 5 si è discusso del progetto sperimentale di chiusura di un tratto di corso Vittorio Emanuele a Palese. Un confronto abbastanza animato ma sicuramente costruttivo. “Come operatori commerciali – racconta un commerciante – abbiamo messo in risalto la mancanza di condivisione del progetto. Nessun progetto può risultare vincente se non viene prima condiviso con commercianti e cittadini. Approccio alquanto arrogante della commissione Cultura, promotrice del progetto, poco predisposta all’ascolto. Apprezzabile invece, l’atteggiamento della presidente Maristella Morisco, disponibile e mai scomposta. Unanime invece il dissenso dei presenti per quello che oggi è il corso e il suo stato di abbandono e degrado. Urge una seria riqualificazione, riqualificazione che deve assolutamente essere condivisa con i cittadini e i commercianti. In quest’ottica a breve costituiremo ufficialmente un comitato di strada che negli interessi di tutti accompagnerà e seguirà la parte politica nella progettazione futura del nuovo corso”.