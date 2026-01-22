Bari, 76 tablet e 29 access point per nidi e scuole d’infanzia comunali

Bari fa un passo avanti verso l’innovazione digitale per l’educazione dei più piccoli. Nell’anno scolastico 2025/26, nidi e scuole d’infanzia comunali hanno ricevuto 76 tablet e 29 access point wi-fi, strumenti pensati per sostenere la didattica e migliorare la progettazione educativa. L’investimento, che ha comportato una spesa complessiva di circa 65mila euro, punta a garantire connessioni internet stabili e sicure, e a rafforzare l’efficienza delle strutture dedicate alla prima infanzia.

L’obiettivo è duplice: supportare il personale educativo nell’uso delle nuove metodologie didattiche e creare condizioni più inclusive per bambini e bambine. Grazie alla tecnologia, il lavoro degli educatori può arricchirsi con contenuti multimediali interattivi e laboratori esperienziali, migliorando la comunicazione tra scuola e famiglia e aprendo la strada a percorsi formativi più innovativi.

I nidi comunali, in particolare, partecipano al progetto regionale “Fun for English – Impariamo giocando”, pensato per bambini dai 24 ai 36 mesi e sviluppato in collaborazione con Apulia Film Commission. Le attività prevedono giochi, racconti interattivi e canzoni, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla lingua inglese in modo divertente ed esperienziale. L’app educativa, che sarà installata sui nuovi tablet, include dieci storie multilingua sui valori dell’amicizia, della tolleranza e del rispetto per l’ambiente, oltre a giochi didattici per alfabetizzazione, numeri, musica e prime parole.

Il percorso formativo non si limita ai bambini: 74 educatrici e tre funzionarie hanno già partecipato a una formazione specifica sull’uso dell’app, mentre martedì 27 gennaio è previsto un laboratorio di co-progettazione con 66 educatori, finalizzato a condividere e sviluppare le attività educative in modo partecipativo.

Nelle scuole dell’infanzia comunali, il potenziamento tecnologico permetterà invece di attivare il registro elettronico, migliorando la comunicazione scuola-famiglia, la documentazione educativa digitale e la condivisione dei percorsi svolti. I nuovi strumenti faciliteranno laboratori espressivi e creativi, attività guidate con contenuti multimediali e un’offerta extrascolastica più ricca e accessibile.

“L’investimento nelle dotazioni tecnologiche rappresenta un intervento concreto e strategico per sostenere docenti ed educatori, offrendo alle famiglie servizi aggiuntivi e innovativi – sottolinea l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola –. Con queste azioni vogliamo integrare le nuove tecnologie nelle esperienze dei bambini, promuovendo autonomia, competenze e cittadinanza, sempre con la mediazione consapevole degli adulti. Il nostro obiettivo è far sì che i dispositivi diventino strumenti reali di crescita e formazione all’interno del Sistema Integrato Zerosei”.﻿