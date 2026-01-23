Il servizio Inps per i pensionati per la dichiarazione dei redditi: ecco in cosa consiste

I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a trasmettere all’INPS la propria dichiarazione reddituale entro il termine del 28 febbraio 2026, al fine di evitare sospensioni con indebiti sulla propria pensione.

L’Istituto ha avviato la campagna di solleciti 2024 delle dichiarazioni reddituali dedicata ai pensionati che devono ancora dichiarare i redditi del 2023.

Circa 680.000 pensionati hanno ricevuto un Avviso depositato nella loro Area MyINPS con un video interattivo personalizzato che spiega:

perché è necessario dichiarare i redditi per non perdere prestazioni come: Quattordicesima, Integrazione al minimo, Maggiorazioni sociali e ANF.

come usare il servizio RED precompilato per confermare o correggere i dati già noti all’INPS.

come ricevere assistenza da un “assistente virtuale” per evitare errori.

I destinatari possono visualizzare e utilizzare la propria videoguida fino al 28 febbraio 2026 accedendo con le credenziali SPID/CIE tramite:

Sito INPS www.inps.it (MyINPS), cliccando sul link nelle notifiche.

App IO e App INPS Mobile: tramite la notifica ricevuta.

In alternativa è possibile accedere al video personalizzato senza autenticazione dalla lettera di sollecito inviata a fine dicembre, inquadrando il QR Code sulla copertina con il proprio smartphone o quello delle persone di fiducia (l’autenticazione è richiesta solo alla fine per accedere e usare il servizio RED precompilato necessario ad inviare la Dichiarazione Reddituale).

La video-guida, oltre a ricordare la scadenza per l’invio, le diverse modalità di trasmissione della dichiarazione per l’anno reddito 2023, le modalità per gli espatriati prima e dopo il 2023, comunica anche la possibilità di verificare – tramite il servizio Consulente digitale delle pensioni – l’eventuale diritto ad ulteriori prestazioni.

Grazie a questo servizio di comunicazione digitale, progettato ed erogato per la prima volta nel 2022 nell’ambito del progetto PNRR Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti, l’Istituto ha registrato un incremento progressivo della percentuale delle dichiarazioni reddituali rientrate, con conseguente significativa riduzione delle sospensioni e revoche delle prestazioni collegate al reddito.

L’ incremento delle dichiarazioni rientrate con la video guida personalizzata è collegato alla crescita dell’uso del servizio RED Precompilato accessibile dal pulsante in fondo al video: il tasso delle dichiarazioni reddituali pervenute online a seguito delle campagne solleciti è cresciuto dal 4,20% (dato della campagna solleciti anno reddito 2018, ante rilascio del servizio di video-guida personalizzata) al 7.59% (dato campagna solleciti con video-guida anno reddito 2022).