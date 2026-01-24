SABATO, 24 GENNAIO 2026
Bari, tachigrafo del camion manomesso per falsare velocità e tempi di guida: patente sospesa per il conducente

I controlli della Polizia locale

Pubblicato da: redazione | Sab, 24 Gennaio 2026 - 09:35
Venerdì 23 gennaio 2026 il personale del nucleo autotrasporto della Polizia Locale di Bari nell’ambito dei controlli congiunti con la MCTC di Bari ha sottoposto a controlli di polizia stradale diversi mezzi pesanti, una trentina le violazioni accertate riguardo alla inosservanza delle regole sui tempi di guida e riposo dei conducenti professionali, contestate altresì violazioni riguardanti eccessi di velocità di tali mezzi. Inoltre un autoarticolato immatricolato all’estero, è stato oggetto di controlli più approfonditi dopo che diversi elementi hanno insospettito gli agenti, per tale motivo il veicolo è stato accompagnato presso una officina autorizzata.

Al termine delle verifiche è stata accertata la presenza di un congegno elettronico atto ad alterare l impianto tachigrafico con la finalità di occultare e falsare i dati relativi alle attività di guida e di riposo del conducente nonché della velocità, che veniva all’occorrenza attivato e disattivato tramite un telecomando, con potenziali gravi ripercussioni in questi casi, in termini di sicurezza stradale e concorrenza sleale. Il congegno elettronico ed i suoi componenti sono stati sottoposti a sequestro mentre al conducente sono state contestate diverse violazioni per tachigrafico ai sensi dell’articolo 179 del codice della strada. Ritirata anche la patente di guida ai fini della sospensione per un mese oltre all’obbligo di fornire prova all’organo accertatore entro 10 giorni del ripristino dell’impianto tachigrafico a regola d arte.

