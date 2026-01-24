Esplosione nella notte a Bitonto: commando fa saltare un bancomat in centro

Continua senza sosta la scia di colpi ai Bancomat. Un nuovo assalto con esplosivo è stato messo a segno nel corso della notte a Bitonto. La tecnica utilizzata è stata ancora una volta quella della marmotta, introducendo più cariche esplosive all’interno dell’Atm. E’ stato fatto saltare in aria lo sportello bancomat della Banca Popolare Pugliese, in via Verdi. Lo sportello è totalmente andato distrutto. L’ammontare del bottino è in corso di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri d che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.