SABATO, 24 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,727 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,727 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Esplosione nella notte a Bitonto: commando fa saltare un bancomat in centro

Utilizzata tecnica della 'marmotta'

Pubblicato da: redazione | Sab, 24 Gennaio 2026 - 11:03
assalto bancomat
  • 43 sec

Continua senza sosta la scia di colpi ai Bancomat. Un nuovo assalto con esplosivo è stato messo a segno nel corso della notte a Bitonto. La tecnica utilizzata è stata ancora una volta quella della marmotta, introducendo più cariche esplosive all’interno dell’Atm. E’ stato fatto saltare in aria lo sportello bancomat della Banca Popolare Pugliese, in via Verdi. Lo sportello è totalmente andato distrutto. L’ammontare del bottino è in corso di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri d che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

Aumentano i costi dei libri, ma...

Nonostante la popolazione scolastica sia calata negli anni del 7%, la...
- 24 Gennaio 2026
Nazionale

Matrimoni ancora in calo, diminuiscono anche...

Nel 2024 sono stati celebrati in Italia 173.272 matrimoni, il 5,9%...
- 24 Gennaio 2026
Rubriche , Turismo

Turismo, dal paesaggio da cartolina ai...

Dal paesaggio da cartolina alla roccia che racconta secoli di storia,...
- 24 Gennaio 2026
Dalla città

Piazza Umberto, piazza Cesare Battisti e...

Nel corso degli specifici servizi di controllo del territorio ad “Alto...
- 24 Gennaio 2026