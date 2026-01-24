SABATO, 24 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,735 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,735 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Carburanti: Italia maglia nera per tassazione. L’aumento del diesel colpisce anche i prezzi al consumo

L'analisi di Adoc

Pubblicato da: redazione | Mar, 20 Gennaio 2026 - 18:07
benzina migranti
  • 12 sec

Con il riallineamento delle accise scattato il primo gennaio, l’Italia conquista il primato europeo per la tassazione sul diesel. Un’operazione che si traduce in una stangata da oltre 550 milioni di euro per gli automobilisti. Il punto critico non riguarda solo il pieno alle auto private, ma l’effetto domino che questo aumento genererà sui beni, soprattutto quelli di prima necessità. Da questo punto di vista, siamo estremamente preoccupati per l’impatto inevitabile che si avrà sui prezzi al consumo: in un Paese dove quasi il 90% delle merci viaggia su gomma, ogni centesimo di aumento sul diesel si traduce immediatamente in un rincaro dei prodotti sugli scaffali.

Chiediamo al Governo un intervento immediato per sterilizzare questi aumenti e rivedere una struttura fiscale sui carburanti che penalizza la competitività del Paese e il potere d’acquisto delle persone, già messo a dura prova nel corso degli ultimi anni.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

Bonus: ecco tutti gli incentivi per...

Nel 2026 escono di scena alcuni bonus dedicati alle famiglie, altri...
- 24 Gennaio 2026
Attualità

Meteo, allerta gialla in Puglia: domani...

Allerta gialla per maltempo in Puglia, è quanto previsto dall’ultimo bollettino...
- 24 Gennaio 2026
Nazionale

Turismo: il mese più conveniente per...

Il Report Best Time to Book 2026 di eDreams osserva le...
- 24 Gennaio 2026
Cronaca

Preso a bastonate per le strade...

Un 43enne è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione...
- 24 Gennaio 2026