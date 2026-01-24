Giornata internazionale dell’educazione, tante criticità a Bari soprattutto per i bambini. Ma la città è vicina ai più fragili

In Italia la povertà educativa si radica già nei primi anni di vita e tende ad aggravarsi con il passare del tempo: l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia resta diseguale e, negli anni successivi, cresce il rischio di dispersione scolastica. In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, che si festeggia oggi, Mission Bambini richiama l’attenzione su una crisi che a livello nazionale riguarda circa un milione di minori e rafforza il proprio impegno a supporto dell’infanzia attraverso le Stelle Mission Bambini, una rete di centri educativi attivi nei territori più vulnerabili del Paese.

In Puglia, le criticità emergono con forza già nei primi anni di vita. Meno di un bambino su cinque tra 0 e 2 anni accede a un servizio educativo per la prima infanzia, un dato che colloca la Regione tra quelle con la copertura più bassa a livello nazionale e lontana dagli obiettivi europei. Una carenza strutturale che incide sulle opportunità educative fin dall’inizio dell’infanzia e che pesa in modo particolare sulle famiglie nei contesti più fragili.

Con il crescere dell’età, le disuguaglianze tendono ad accumularsi. In Puglia, la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni che ha lasciato precocemente il sistema di istruzione e formazione supera il 13%, un valore più alto della media nazionale (circa il 10%). Un dato che segnala una difficoltà persistente nel garantire percorsi educativi continui fino al conseguimento del diploma.

Accanto alla dispersione scolastica esplicita, resta rilevante anche la qualità degli apprendimenti: a livello nazionale, nell’ultimo anno scolastico la dispersione implicita – studenti che arrivano alla fine del percorso scolastico senza competenze adeguate – sfiora il 9%, quasi uno studente su dieci, con differenze territoriali che continuano a penalizzare le aree più fragili, tra cui le Regioni del Sud.

«Quando mancano servizi nei primi anni e punti di riferimento educativi stabili negli anni successivi, le disuguaglianze tendono ad accumularsi – dichiara Stefano Oltolini, Direttore Generale di Mission Bambini – Per questo lavoriamo in modo continuativo, insieme a scuole e partner del territorio: l’obiettivo è intercettare i bisogni presto e accompagnare bambini e ragazzi nel tempo, non solo intervenire quando la difficoltà è già diventata emergenza».

LE STELLE MISSION BAMBINI. Le Stelle Mission Bambini sono centri educativi sostenuti da Mission Bambini e realizzati insieme a partner locali nei contesti più fragili: offrono servizi e percorsi continuativi per bambini e ragazzi, dalla prima infanzia all’adolescenza, con attività educative, supporto allo studio e accompagnamento alle famiglie, contribuendo a prevenire l’abbandono e a rafforzare le opportunità di apprendimento nei territori più vulnerabili.

Oggi la rete conta 27 Stelle Mission Bambini attive in 15 città italiane, tra cui Napoli, Roma, Milano, Bari e Catania. In Puglia sono attive 4 Stelle Mission Bambini, nelle città di Bari e Foggia, che solo nell’ultimo anno scolastico hanno sostenuto oltre 400 bambini e ragazzi, in collaborazione con scuole, enti del Terzo Settore e servizi territoriali.

«Dietro ogni numero c’è una storia concreta: famiglie che non trovano posto al nido, bambini che faticano a recuperare competenze di base, adolescenti che rischiano di interrompere il proprio percorso – conclude Stefano Oltolini –. Le Stelle Mission Bambini nascono dall’esperienza maturata in anni di lavoro sul territorio e dalla collaborazione con realtà locali che conoscono bisogni e risorse delle comunità. È questo che rende efficace un intervento: continuità, prossimità e alleanze educative solide»