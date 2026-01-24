Finalmente il Bari! La squadra di Longo espugna Cesena: 1-2

Il Bari torna alla vittoria espugnando l’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena grazie a una prestazione gagliarda. Per la prima volta in questa stagione si è vista una squadra andare oltre i propri limiti e lottare fino all’ultimo secondo di gara. Merito senza dubbio di mister Longo, capace di svegliare dal torpore una compagine apparsa quasi morta dopo le deludenti gestioni Caserta e Vivarini. Bellissime le reti biancorosse di Rao e Moncini, così come l’assist del tanto vituperato Nikolaou. Ma siamo ancora all’inizio: la strada verso la salvezza è lunga e piena di difficoltà.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Cesena, il tecnico del Bari Moreno Longo recupera Dickmann e Moncini ma deve fare a meno di Antonucci, Maggiore e Darboe, oltre a Partipilo e Vicari fuori dal progetto tecnico. I biancorossi scendono in campo col modulo 3-4-2-1: la grande novità è la presenza di De Pieri dal primo minuto. Conferma per Mane e rilancio dall’inizio anche per Rao. Nel Cesena, il tecnico Michele Mignani opta per il modulo 3-5-2: c’è l’ex biancorosso Frabotta.

PRIMO TEMPO: Trascorrono sei minuti e il Cesena va subito al tiro: Shpendi costringe Cerofolini alla parata in corner. I bianconeri si rendono nuovamente pericolosi al minuto 16 con Ciervo, il cui tiro dal limite dell’area viene deviato provvidenzialmente in corner da Cistana. Ancora Romagnoli vicini al gol al minuto 21 con un colpo di testa di Ciofi, neutralizzato da Cerofolini. Finalmente il Bari va al tiro al minuto 30: Mane calcia in diagonale, ma Ciofi salva sulla linea. La replica della formazione di Mignani arriva al minuto 36 con Blesa che calcia di prima intenzione colpendo la traversa. Tre minuti più tardi, il Cesena centra nuovamente la traversa con una potente conclusione dalla distanza di Frabotta. L’ex terzino biancorosso ci riprova in pieno recupero, ma stavolta il suo tiro termina a lato. Non succede più nulla fino al duplice fischio dell’arbitro Marinelli: si va al riposo sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO:La ripresa si apre con una clamorosa chance per Shpendi, che si presenta davanti a Cerofolini, bravissimo a deviare in corner. Ma il gol lo segna il Bari al minuto 51 con Rao, che supera in dribbling tre avversari e beffa Klinsmann con un tiro piazzato. Reagisce il Cesena con una conclusione dalla distanza di Blesa, ma Cerofolini è ancora attento e para. Il Cesena pareggia al minuto 60 con Ciervo, che riceve indisturbato al limite dell’area e batte Cerofolini. Primi cambi per Longo al minuto 63: dentro Moncini e Dickmann, fuori Rao e Gytkjaer. C’è spazio anche per Pagano al minuto 69, al posto di Mane. Subito protagonista l’ex calciatore della Roma, ma la sua conclusione in area romagnola è troppo debole per impensierire Klinsmann. Continua il duello tra Shpendi e Cerofolini al minuto 74, ma anche stavolta ad avere la meglio è l’estremo difensore biancorosso. Raddoppio del Bari al minuto 76 con Moncini, che deposita in rete con un potente colpo di testa su cross di Nikolaou. Altre due sostituzioni per il Bari al minuto 81: dentro Colangiuli e Bellomo, fuori De Pieri e Verreth. Cesena vicino al pareggio al minuto 88 con Frabotta, ma Cistana compie un vero miracolo respingendo sulla linea. Il Cesena prova a spingere fino alla fine, ma il Bari lotta e porta a casa tre punti fondamentali. Finisce così Cesena-Bari, edizione 2025/26: all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi termina 1-2.

PAGELLE: Rao, che perla! De Pieri, piacevole sorpresa

Cerofolini 7, Cistana 6,5, Pucino 6,5, Nikolaou 7, Mane 6 (69′ Pagano 6), Verreth 6,5 (81′ Colangiuli sv), Braunoder 6,5, Dorval 6,5, De Pieri 7 (81′ Bellomo sv), Rao 7 (63′ Dickmann 6,5) , Gytkjaer 6 (63′ Moncini 7)

Longo 7

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 2

Marcatori: 51 ‘ Rao 60′ Ciervo 76′ Moncini

Ammoniti: Cistana, De Pieri, Magni, Mangraviti, Moncini

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 8 – 4

Corner: 16 – 1

Possesso palla: 63% 37%

FORMAZIONI INIZIALI

CESENA: Klinsmann, Ciofi (c), Zaro, Mangraviti, Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta, Blesa, Shpendi

Panchina: Siano, Ferretti, Arrigoni, Celia, Amoran, Guidi, Magni, Piacentini, Olivieri, Zamagni, Francesconi, Galvagno

BARI: Cerofolini, Cistana, Pucino (c), Nikolaou, Mane, Verreth, Braunoder, Dorval, De Pieri, Rao, Gytkjaer

Panchina: Pissardo, Marfella, Burgio, Pagano, Bellomo, Moncini, Meroni, Kassama, Dickmsann, Colangiuli, Stabile, Cerri

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Assistenti: Matteo Passeri della sezione di Gubbio e Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Quarto ufficiale: Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1. VAR: Manuel Volpi (Arezzo), coadiuvato dall’ AVAR Emanuele Prenna (Molfetta).

﻿

Foto Ssc Bari