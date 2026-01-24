SABATO, 24 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,727 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,727 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Opportunità di lavoro nel settore immobiliare, selezioni anche a Bari

Previsto l'inserimento di 114i professionisti del settore. Ecco i dettagli

Pubblicato da: redazione | Gio, 22 Gennaio 2026 - 12:21
freepik
  • 2 min

Il settore immobiliare amplia la propria presenza in Puglia con un piano di sviluppo che prevede l’inserimento di 114 nuovi professionisti dell’intermediazione sul territorio regionale per via del rafforzamento di Remax in Puglia. Le selezioni riguardano anche Bari, dove è in programma una tappa del roadshow nazionale dedicato alle opportunità di carriera e al modello di franchising nel comparto.

L’iniziativa rientra in una strategia di crescita più ampia che, a livello nazionale, punta all’ingresso di circa 1.900 nuove figure nel corso del 2026. In Puglia il progetto mira a consolidare la rete di agenzie già attive e ad aprirne di nuove, in un contesto di mercato caratterizzato da una domanda crescente di servizi di consulenza immobiliare e di supporto su aspetti burocratici, finanziari e contrattuali.

Le posizioni sono aperte sia a professionisti già operanti nel settore sia a candidati interessati a intraprendere un nuovo percorso lavorativo. Le opportunità includono ruoli in autonomia, in team o in funzioni di coordinamento ed espansione, con un modello che valorizza competenze e attitudine imprenditoriale. Le selezioni sono rivolte a candidati di entrambi i sessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il percorso di sviluppo del network sarà illustrato anche durante il roadshow nazionale, che farà tappa a Bari il 3 febbraio. L’incontro, su invito tramite le agenzie presenti sul territorio, sarà un momento di confronto sulle prospettive professionali offerte dal settore e sulle modalità di ingresso nella rete. Per candidarsi alle selezioni è possibile consultare il portale dedicato al franchising immobiliare.

Foto freepik

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

Aumentano i costi dei libri, ma...

Nonostante la popolazione scolastica sia calata negli anni del 7%, la...
- 24 Gennaio 2026
Nazionale

Matrimoni ancora in calo, diminuiscono anche...

Nel 2024 sono stati celebrati in Italia 173.272 matrimoni, il 5,9%...
- 24 Gennaio 2026
Rubriche , Turismo

Turismo, dal paesaggio da cartolina ai...

Dal paesaggio da cartolina alla roccia che racconta secoli di storia,...
- 24 Gennaio 2026
Dalla città

Piazza Umberto, piazza Cesare Battisti e...

Nel corso degli specifici servizi di controllo del territorio ad “Alto...
- 24 Gennaio 2026