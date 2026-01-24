Opportunità di lavoro nel settore immobiliare, selezioni anche a Bari

Il settore immobiliare amplia la propria presenza in Puglia con un piano di sviluppo che prevede l’inserimento di 114 nuovi professionisti dell’intermediazione sul territorio regionale per via del rafforzamento di Remax in Puglia. Le selezioni riguardano anche Bari, dove è in programma una tappa del roadshow nazionale dedicato alle opportunità di carriera e al modello di franchising nel comparto.

L’iniziativa rientra in una strategia di crescita più ampia che, a livello nazionale, punta all’ingresso di circa 1.900 nuove figure nel corso del 2026. In Puglia il progetto mira a consolidare la rete di agenzie già attive e ad aprirne di nuove, in un contesto di mercato caratterizzato da una domanda crescente di servizi di consulenza immobiliare e di supporto su aspetti burocratici, finanziari e contrattuali.

Le posizioni sono aperte sia a professionisti già operanti nel settore sia a candidati interessati a intraprendere un nuovo percorso lavorativo. Le opportunità includono ruoli in autonomia, in team o in funzioni di coordinamento ed espansione, con un modello che valorizza competenze e attitudine imprenditoriale. Le selezioni sono rivolte a candidati di entrambi i sessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il percorso di sviluppo del network sarà illustrato anche durante il roadshow nazionale, che farà tappa a Bari il 3 febbraio. L’incontro, su invito tramite le agenzie presenti sul territorio, sarà un momento di confronto sulle prospettive professionali offerte dal settore e sulle modalità di ingresso nella rete. Per candidarsi alle selezioni è possibile consultare il portale dedicato al franchising immobiliare.

Foto freepik