Quarantotto ore per creare giochi. A Bari, arriva la creatività con la Global Game Jam

A Bari torna l’adrenalina creativa della Global Game Jam, l’hackathon internazionale dedicato alla creazione di giochi che ogni anno coinvolge migliaia di appassionati in tutto il mondo. Dal 30 gennaio al 1° febbraio, studenti, sviluppatori, designer, artisti e musicisti si ritroveranno al Campus dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per 48 ore consecutive di sperimentazione, collaborazione e fantasia, pronti a trasformare idee in giochi, digitali e non.

L’evento barese, promosso dal collettivo Games Invaders in collaborazione con il Dipartimento di Informatica, offre uno spazio in cui l’esperienza e la curiosità di ogni partecipante contano allo stesso modo. Chiunque abbia compiuto la maggiore età e voglia mettersi alla prova può iscriversi gratuitamente, contribuendo a creare giochi ispirati a un tema rivelato solo all’inizio dell’hackathon. L’atmosfera è di inclusione e scambio, dove team eterogenei si uniscono per progettare giochi, prototipi interattivi o anche giochi da tavolo, tutti realizzati in sole due giornate piene di lavoro intenso.

Lo scorso anno l’edizione barese ha registrato più di cento partecipanti, con circa trenta persone impegnate in modalità online o come osservatori, e ha visto la nascita di diciannove giochi, tra cui tre da tavolo. Numeri che raccontano non solo la passione dei partecipanti, ma anche la capacità dell’evento di stimolare creatività e innovazione.

Games Invaders, collettivo formato da appassionati e professionisti del settore videoludico come Fabrizio Balducci, Pierpaolo Basile, Teresa Romano, Lucia Siciliani e Marco Testini, punta attraverso questa iniziativa a diffondere la cultura ludica e tecnologica in Puglia, creando un ponte tra formazione, sperimentazione e intrattenimento. L’Università degli Studi di Bari mette a disposizione spazi e risorse, garantendo un ambiente sicuro, confortevole e stimolante, mentre partner e collaboratori locali come Aiv, AI2B, Biunivoca e Kabum supportano la tre giorni con gadget, snack e materiali promozionali.

Tra laboratori, brainstorming e prototipi, la Global Game Jam diventa così un momento unico per condividere conoscenze, affinare competenze e far emergere nuove idee nel mondo dei giochi e delle esperienze interattive, confermandosi un appuntamento irrinunciabile per chi ama creare, sperimentare e innovare.﻿