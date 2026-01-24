SABATO, 24 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,727 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,727 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Piazza Umberto, piazza Cesare Battisti e piazza Moro nel mirino della polizia di Bari: 329 persone controllate

L’attività di controllo proseguirà nei prossimi giorni

Pubblicato da: redazione | Sab, 24 Gennaio 2026 - 11:06
polizia piazza umberto 1
  • 49 sec

Nel corso degli specifici servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto” disposti nei giorni scorsi dal Questore di Bari, Annino Gargano, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione e vigilanza a tutela della sicurezza pubblica.

Nelle zone di piazza Umberto, piazza Cesare Battisti e piazza Moro sono state controllate 329 persone, di cui 97 con precedenti o segnalazioni di polizia e 64 stranieri. 3 sono state segnalate all’Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti. Effettuate 3 perquisizioni personali ed 1 domiciliare. Per alcuni cittadini extracomunitari sono in corso, da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, approfondimenti circa la loro posizione sul territorio nazionale.

Un cittadino italiano è stato denunciato in stato di libertà per possesso di arnesi atti allo scasso e di un tirapugni. Una persona è stata tratta in arresto per spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina, segnalato all’Autorità Amministrativa l’acquirente. Inoltre, 2 persone sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto per furto aggravato.

Effettuati 18 posti di controllo nell’ambito dei quali sono stati sottoposti a verifica 122 veicoli. Elevate 6 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ritirata 1 patente di guida. Sottoposto a fermo amministrativo 1 veicolo.

Eseguite verifiche presso 2 esercizi commerciali del quartiere Umbertino, senza riscontrare irregolarità.

L’attività di controllo proseguirà nei prossimi giorni, al fine di garantire condizioni di sicurezza e legalità.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

Aumentano i costi dei libri, ma...

Nonostante la popolazione scolastica sia calata negli anni del 7%, la...
- 24 Gennaio 2026
Nazionale

Matrimoni ancora in calo, diminuiscono anche...

Nel 2024 sono stati celebrati in Italia 173.272 matrimoni, il 5,9%...
- 24 Gennaio 2026
Rubriche , Turismo

Turismo, dal paesaggio da cartolina ai...

Dal paesaggio da cartolina alla roccia che racconta secoli di storia,...
- 24 Gennaio 2026
Dalla città

Piazza Umberto, piazza Cesare Battisti e...

Nel corso degli specifici servizi di controllo del territorio ad “Alto...
- 24 Gennaio 2026