Turismo: il mese più conveniente per prenotare un viaggio è gennaio

Il Report Best Time to Book 2026 di eDreams osserva le prenotazioni dei voli sui propri siti effettuate a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 per analizzare l’andamento dei prezzi nel corso dell’anno, individuando mese, giorno e ora più convenienti per bloccare un volo a seconda della destinazione desiderata.

Partendo dall’Italia, il momento più propizio per prenotare un volo nazionale è stato a gennaio e a febbraio (rispettivamente 100 e 119 Euro), gennaio si è distinto poi anche per le tariffe migliori a livello continentale (130 euro), seguito da settembre (139 euro) e maggio (152 euro). Per le tratte intercontinentali, invece, il mese migliore è stato settembre (400 euro). Osservando più da vicino anche gli altri continenti, lo scorso gennaio un volo verso l’America è costato in media 648 Euro, settembre si è confermato invece il momento più conveniente per i voli verso Africa (267 euro) e Asia (359 euro). Chi sogna le metropoli non si faccia sfuggire le prossime settimane, mare e Stati Uniti da prenotare anche in estate, autunno per la magia del Medio Oriente Ma non c’è solo gennaio tra i mesi da non perdere per selezionare la prossima meta. L’inizio dell’anno è stato favorevole per le tariffe verso Italia (100 euro), Francia (148 euro), UK (135 euro) e Spagna (117 euro). La primavera e l’estate, invece, hanno portato ai viaggiatori i prezzi più convenienti per prenotare un volo dall’Italia alla Croazia (127 euro a maggio), verso l’Austria (126 euro a giugno) e verso gli Stati Uniti (517 euro ad agosto). Non solo: maggio si è classificato in seconda posizione per quanto riguarda la convenienza dei voli verso la Grecia (184 euro) a poca distanza dai prezzi di settembre (160 Euro). Mese, quest’ultimo, che ha aperto la strada alle occasioni dell’autunno.

Nello stesso periodo, infatti, si sono concentrate alcune delle tariffe più economiche, e molte “seconde occasioni” dai prezzi molto vicini a quelli dell’inizio dell’anno. È questo il caso dei voli verso Spagna (121 euro), Marocco (193 euro rispetto ai 187 euro di gennaio), Tunisia (171 euro rispetto ai 168 di gennaio). Settembre è stato protagonista indiscusso, invece, delle prenotazioni per Egitto (197 euro, tariffa media migliore) e Turchia (208 euro). Sono tante le teorie sul giorno più propizio in cui cliccare per prenotare il prossimo volo, i dati rilevati da eDreams mostrano un andamento da “weekend lungo”. Si parte da venerdì, la giornata che ha registrato i prezzi medi più bassi per volare dall’Italia all’Africa (317 Euro), sabato è stata la giornata migliore per chi era diretto in Europa (146 Euro). La domenica è stata consacrata alla scoperta (dei voli) verso i “nuovi mondi”, con il prezzo medio migliore verso l’America (687 Euro) e l’Oceania (922 Euro). Giornata dedicata agli amanti dell’Asia invece il lunedì: prezzo medio più conveniente per volare dall’Italia 441 Euro. L’Ora X è la mattina, ma a gennaio si può “recuperare” anche in pausa pranzo In particolare, la sveglia è stata impostata alle 2 del mattino per intercettare la tariffa migliore verso l’Asia (402 euro), “deroga” fino alle 3 per prenotare voli verso l’Europa (138 euro) e l’Oceania (795 euro). Chi è riuscito a svegliarsi per le 4 del mattino ha bloccato voli al prezzo medio più basso per l’Africa (285 euro), mentre per l’America l’ora X è stata in media alle 7 del mattino (636 euro). Interessante notare poi le variazioni mensili. Considerando proprio gennaio, l’orario con i prezzi dei voli in assoluto più convenienti è stato quello delle 20.00 (140 euro), seguito dall’una del mattino (147 euro).

Una variazione minima (dai 150 ai 159 euro) è stata rilevata però a cavallo della pausa pranzo (dalle 13 alle 14) e dalle 21 alle 22. Meglio prenotare in anticipo per chi sogna la Terra dei Canguri, l’Africa insegna ad aspettare L’anticipo nella prenotazione si conferma utile, ma non obbligatorio. Decisamente consigliato per chi vuole prenotare per l’America (la tariffa media più conveniente è stata registrata prenotando da 91 a 100 giorni prima di partire, 657 euro), oppure per l’Oceania (981 euro prenotando più di 90 giorni prima della partenza). Un anticipo dai 31 ai 60 giorni è bastato per spuntare le tariffe migliori verso Europa (130 euro) e Asia (415 euro). Il prezzo medio migliore per volare dall’Italia all’Africa è stato riscontrato invece dai 16 ai 30 giorni prima della partenza (298 euro). Non solo le mete più lontane, ma anche alcune di quelle a medio e corto raggio sono particolarmente convenienti se prenotate con largo anticipo. È stato questo il caso dei voli dall’Italia alla Francia (140 euro prezzo migliore prenotando con più di 100 giorni di anticipo) e per l’Egitto (244 euro prenotando più di 90 giorni prima della partenza). Per i ritardatari da 16 a 30 giorni prima della partenza è stato possibile aggiudicarsi la tariffa più conveniente per volare ad esempio dall’Italia alla Tunisia (195 euro