Cucina, ricca di vitamine e alleata della digestione: in tavola la cicoria

Ricca di vitamine, alleata della digestione e simbolo della cucina povera che sa diventare gourmet, oggi in tavola portiamo la cicoria. Si tratta di una verdura dal sapore deciso e leggermente amarognolo, protagonista da secoli delle tavole mediterranee, apprezzata non solo per la sua versatilità in cucina, ma anche per le numerose proprietà benefiche per l’organismo.

Entrando nel dettaglio, la cicoria è un vero concentrato di vitamine e sali minerali. È particolarmente ricca di vitamina A, fondamentale per la salute della vista e della pelle, e di vitamina C, che contribuisce a rafforzare il sistema immunitario. Non mancano le vitamine del gruppo B, utili per il metabolismo e per il corretto funzionamento del sistema nervoso. Dal punto di vista minerale, apporta buone quantità di potassio, calcio, ferro e magnesio, elementi essenziali per muscoli, ossa e apparato circolatorio.

Uno degli aspetti più interessanti della cicoria è la sua azione depurativa e digestiva. Grazie alla presenza di sostanze amare e di inulina, una fibra solubile naturale, stimola la funzione del fegato e favorisce la digestione, contribuendo anche a mantenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Le fibre, inoltre, aiutano la regolarità intestinale e aumentano il senso di sazietà, rendendo la cicoria un’ottima alleata anche nei regimi alimentari ipocalorici. Ma non solo. La cicoria possiede anche proprietà diuretiche e antiossidanti, che aiutano l’organismo a eliminare le tossine e a contrastare i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare. Un alimento semplice, economico e completo, capace di unire tradizione e benessere in ogni piatto. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Cicoria ripassata in padella con aglio e peperoncino

Pulite accuratamente la cicoria eliminando le parti più dure e lavatela sotto acqua corrente. Lessatela in abbondante acqua salata per circa 8–10 minuti, finché risulterà tenera, quindi scolatela bene. In una padella capiente fate scaldare un filo di olio extravergine d’oliva con uno spicchio d’aglio in camicia e un pizzico di peperoncino. Aggiungete la cicoria e fatela saltare a fuoco vivo per qualche minuto, mescolando per insaporirla bene. Regolate di sale e servite calda, come contorno o come base per bruschette e focacce.

Torta salata di cicoria e ricotta

Lessate la cicoria come nella ricetta precedente, scolatela e tritatela grossolanamente. In una ciotola lavorate 250 grammi di ricotta con un uovo, sale, pepe e una spolverata di formaggio grattugiato. Unite la cicoria tritata e mescolate fino a ottenere un composto omogeneo. Stendete un rotolo di pasta sfoglia in una teglia rivestita di carta forno, versate il ripieno e livellatelo. Ripiegate i bordi verso l’interno e infornate a 180°C per circa 30–35 minuti, finché la superficie sarà dorata. Lasciate intiepidire prima di servire.