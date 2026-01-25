“Liga Experience – Teatri 2026”: due date per la musica che fa bene al cuore

Il viaggio musicale dei Sopravvissuti e Sopravviventi riparte dai teatri, in un format pensato per avvicinare il pubblico alle emozioni più intime delle canzoni di Luciano Ligabue. La storica band bitontina porta sul palco il suo repertorio in una veste acustica, dove ogni brano diventa racconto e ogni nota un ponte tra generazioni.

Si parte il 23 gennaio dall’Auditorium Gervasio di Matera, prima tappa ufficiale del tour “Liga Experience – Teatri 2026”, e si prosegue una settimana dopo con il ritorno a casa: venerdì 30 gennaio, alle 21, al Teatro Traetta di Bitonto. Un appuntamento atteso, dove la città che ha visto nascere il progetto accoglie la sua band in uno spettacolo che unisce musica e narrazione.

Sul palco, la formazione consolidata della band: Francesco Pasculli alla voce, Gianluca Fallacara alla batteria, Gigi Conversation al basso, Alessandro Iacobelli e Francesco Ruggiero alle chitarre, Nicola Pedone alle tastiere. L’esperienza teatrale permette di ascoltare i brani in una dimensione raccolta e intensa, dove il rispetto per le melodie originali si intreccia con una rilettura personale e raffinata.

Oltre all’aspetto artistico, il concerto di Bitonto avrà anche un valore sociale: parte del ricavato sarà devoluta alla Fondazione ANT Franco Pannuti – ETS, a sostegno delle attività di assistenza specialistica gratuita per malati oncologici e famiglie. Un gesto che sottolinea il legame della band con il territorio e con la comunità, confermato anche dal patrocinio del Comune di Bitonto.﻿