Mobilità urbana, dal Ministero dell’Ambiente 12,2 milioni a Brindisi e 12,5 milioni a Taranto

Per migliorare traffico e mobilità in città

Pubblicato da: redazione | Mer, 21 Gennaio 2026 - 11:27
Nuovi autobus a metano Ataf Foggia (5)
  • 36 sec

Il Governo, attraverso il Ministero dell’Ambiente, ha destinato 12,2 milioni alla Città di Brindisi e 12,5 milioni alla Città di Taranto, inserendoli nel Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana (PNCIA) destinato alle città capoluogo con l’obiettivo di migliorare la loro qualità dell’aria e quindi della vita.
I fondi sono destinati all’incentivo del Trasporto Pubblico Locale, della mobilità collettiva, dei servizi sharing e dei servizi on-demand, della logistica urbana sostenibile, e delle Zone a Traffico Limitato.
I comuni di Brindisi e di Taranto hanno 28 mesi per presentare, realizzare e completare i progetti. “Lo stanziamento di quasi 25 milioni per le due città pugliesi – dichiarano i parlamentari di Forza Italia Mauro D’Attis e Vito De Palma – è un’occasione importantissima da cogliere al meglio” Si potranno finanziare sia opere materiali sia servizi, sia i costi di gestione.
“Grazie al Governo nazionale e all’impegno in tal senso del Ministro Pichetto Fratin, si dimostra grande attenzione ai territori, visto che sono state stanziate cifre importanti. Ora spetta ai comuni fare la loro parte, presentando i progetti nei tempi e realizzandoli secondo il cronoprogramma stabilito” la conclusione di D’Attis e De Palma.

