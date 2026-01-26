Bari, incendio al San Paolo: tre ambulanze distrutte

Poco dopo mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi della chiesa di San Gabriele dell’Addolorata nel rione San Paolo.

Due squadre di Vigili del Fuoco supportate dall’autobotte e dal carro ARA per la ricarica delle bombole si sono portate sul posto e hanno lavorato per circa due ore per estinguere le fiamme che hanno interessato tre ambulanze che sono andate distrutte insieme ad alcune recinzioni e strutture attigue. La stessa chiesa era in pericolo ma i vigili intervenuti sono riusciti a controllare prontamente le fiamme prima che le stesse potessereo intaccare la parrocchia.

“Sono proprio le nostre ambulanze quelle acquistate con i sacrifici dei Nostri Volontari”, così in un post l’associazione San Gabriele soccorso.

“Speriamo che le telecamere di sicurezza diano un aiuto a chiarire le cause.

E che le istituzioni questa volta non ci lascino soli. Al momento non abbiamo altre parole o sentimenti oltre allo sconforto” .